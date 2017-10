Dagens tip: Slip for ligegyldige funktioner med Facebooks lynhurtige Messenger Lite-app

Facebook Messenger er en af de mest benyttede kommunikation-apps i Danmark, men har du en Android-telefon, får du en bedre Messenger-oplevelse med Facebooks Lite-app.

Danskerne elsker Facebook Messenger og bruger appen i stor stil til at kommunikere til Gud og hver mand.Men Facebook prøver i stigende grad at tilføje ekstrafunktioner, smiley-stickers, ekstra menuer og andre ligegyldigheder, som - i hvert fald for nogle - ødelægger brugeroplevelsen.Hvis du er en af dem, eller bare ønsker dig en hurtigere, mere skrabet Messenger app, kan du med fordel hente Messenger Lite. Det er en app oprindeligt rettet mod lande med dårlig dækning, og hvor folk hovedsageligt benyttede svage, men meget billige smartphones.Derfor findes appen også kun til Android og ikke til de generelt dyrere iPhones.Messenger Lite fylder markant mindre end den oprindelige Messenger-app, og kræver langt mindre ressourcer af din telefon.Den oprindelige Messenger-app fylder 110 MB og benytter 112 MB hukommelse (har ikke appen åben), og Lite fylder 15 MB og benytter 28 MB hukommelse (har ikke appen åben).Det betyder, at appen åbner hurtigere, samtaler startes mere tjept og batteriet drænes langsommere.Det betyder også, at mange ekstrafunktioner i Messenger-appen ikke findes i Lite-appen.Det gælder blandt andet Spil-sektionen (ja, Messenger har en samling af spil…), gruppeoversigt, ingen flotte Facebook-filtre til fotos og du ikke kan bruge Lite som en SMS-apps ligesom Messenger-appen. Du bliver heller ikke konstant mindet om, at du kan synkronisere dine kontakter med Facebook.Det betyder også, at fotos i første omgang hentes ned i en lavere kvalitet, og at du ikke kan føre videosamtaler via appen.Du kan heller ikke have samtaler til at svæve rundt i “talebobler,” som du ellers kan med Messenger på en Android-telefon.Du mister også animerede gifs. En hurtigere Messenger-oplevelse kræver ofre, men du kan stadig foretage taleopkald med dine venner.Hvis du ikke har brug for ovenstående, er Messenger Lite en bedre app for dig.