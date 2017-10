Apples valg af teknologi-standard i ny iPhone får stor betydning for trådløs opladning: Denne standard kan komme til at dominere

Trådløs opladning af din smartphone står over for et stort gennembud med Apples beslutning om at indbygge muligheden i de nye iPhones. Alle har hidtil ventet på Apples valg af en standard. Og det har Apple nu gjort.

Der har længe været tale om trådløs opladning af smartphones, men indtil videre har det store gennembrud ladet vente på sig. Meget tyder imidlertid på, at vi nu faktisk kan stå over for et gennembrud.For Apple har besluttet at indbygge muligheden for trådløs opladning i selskabets nye iPhones.“En af de store årsager til, at de store leverandører ikke har lanceret trådløse opladnings-løsninger, har været, at alle har ventet for at se, hvilken standard Apple har valgt. Nu har Apple valgt standard,” siger Vicky Yussuff, der er analytiker i IHS, til Computerworlds amerikanske nyhedsbureau.I de kommende iPhone-modeller vil Apple indbygge teknologi til trådløs opladning baseret på den såkaldte Qi-standard, der bygger på induktiv opladning.Også Samsung har indbygget Qi-teknologi i de nye Galaxy-smartphones, og det vurderes, at Qi i dag findes i omkring 90 forskellige smartphone-modeller, hvilket gør Qi til den indtil videre mest udbredte teknologi af de førende standarder, Qi, PMA og Rezense.Med Apples valg af Qi ser det på flere måder ud til, at Qi står til at blive den dominerende standard, når det gælder trådløs opladning.Flere teknologi-producenter har således været i venteposition i et stykke tid.Det gælder eksempelvis bil-producenterne, der i stor udstrækning har forberedt bil-modeller til såkaldt ‘in cabin-charging’.Også forskellige hotel-kæder, Ikea, lufthavne og restaurant-kæder er klar til at byde muligheden for trådløs opladning velkommen.Vikcy Yussuff peger på, at udbredelsen af trådløs opladning i stor udstrækning vil blive drevet frem af smartphones.Med Apples valg af Qi-standarden bliver det nu meget nemmere at vælge opladningsteknologi til offentlige pladser, kontorer, lufthavne, restauranter og andre steder, siger hun.Apple er på vej med selskabets egne AirPower-opladere, som skal kunne oplade op til tre Apple-devices samtidig - herunder iPhone, Apple Watch og AirPods.Ifølge IHS tyder alt på, at trådløs opladning bliver en af de store og udbredte teknologier i de kommende år - ikke mindst drevet frem af Apple og Samsung.“Samsungs succes med at implementere trådløs opladning over de seneste par år i kombination med Apples nye iPhone viser, at trådløs opladning er ved at blive mainstream i mobil-markedet,” lyder det fra analysehuset.