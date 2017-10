3.160 it-chefer i stor undersøgelse: Jobbet er under voldsomt forandring - her er den nye rolle

It-chefens job handler i dag om mere og andet end blot at holde øje med serverrummet. Genrebillede.

Stor undersøgelse blandt it-chefer giver et bud på fremtidens it-chef-rolle. Stort set alle it-chefer er enige om, at der er udsigt til store forandringer.

Jobbet som it-chef er under voldsom forandring i takt med, at digitaliseringen og den teknologiske innovation fylder mere og mere.Samtidig er netop netop it-cheferne tvunget til at reagere på de helt fundamentale forandringer i industrien, hvis de vil bevare deres rolle og betydning.Det konkluderer rådgivningsfirmaet Gartner på baggrund af en stor undersøgelse blandt 3.180 it-chefer og CIO’er i 98 lande.Her er hovedbudskabet, at rollen som it-chef skifter fra at handle om at kontrollere omkostninger, styre udviklingen og levere løsninger til at drive omsætningen og udforske mulighederne med data.“Undersøgelsens resultater viser, at 95 procent af CIO’erne forventer, at deres job vil forandre sig eller blive sammensat på nye måder på grund af digitaliseringen,” skriver Gartner.“Mens it delivery management i verdensklasse stadig er afgørende, så vil det optage mindre og mindre af CIO’ens tid.““Respondenterne vurderer, at de to største transformationer i CIO-rollen vil være, at man skal blive en forandringsleder og have et øget og bredere ansvar,” lyder det videre fra Gartner.Herefter lyder budskabet fra rådgivningsfirmaet:“Det er uundgåeligt, at CIO-jobbet vil blive udvidet til mere end den traditionelle leverings-rolle til andre områder i forretningen, eksempelvis innovation management og udvikling af talenter.”"CIO-rollen skal vokse og udvikles i takt med, at digital business spreder sig, og disruptive teknologier, herunder intelligente maskiner og avancerede analyser, når ud til masserne.”I Gartners undersøgelse er it-cheferne også blevet spurgt til, hvilke teknologi-trends, der er vigtigst i øjeblikket.Her er det kunstig intelligens, it-sikkerhed og internet of things, der topper listen i den rækkefølge.Respondenterne kan samtidig berette, at den største udfordring i forhold de vigtige teknologi-trends, herunder ikke mindst kunstig intelligens, er, at man har behov for medarbejdere med nogle særlige kompetencer, og at de ikke er lette at finde.It-cheferne fortæller også, at den vigtigste prioritet for 2018 er vækst gennem digitale produkter og services - det peger 26 procent på.