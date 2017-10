Lars Løkke Rasmussen havde klart budskab om teknologi ved Folketingets åbning

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nævnte flere konkrete ambitioner om teknologi og digitalisering under Folketingets åbning.

Annonce:



Annonce:

“Vi skal have tårnhøje ambitioner for digitaliseringen. Derfor vil regeringen fremlægge en strategi for Danmarks digitale vækst.”





Annonce:

Danmark skal satse endnu mere på teknologi og digitalisering.Det var et af hovedbudskaberne ved Folketingets åbning i dag, tirsdag.Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nævnte digitalisering og teknologi flere gange, da han holdt sin tale i forbindelse med Folketingets åbning.“Dansk økonomi er bomstærk. I årene frem mod 2025 bliver vi rigere. Vi har et ekstra råderum i den offentlige økonomi på 36 milliarder kroner. De penge skal vi bruge klogt.”“For det første vil regeringen bruge fem milliarder kroner på flere offentlige investeringer. Motorveje. Digital infrastruktur. Som binder Danmark sammen,” sagde Lars Løkke Rasmussen blandt andet uden dog at komme nærmere ind på, hvad der konkret skal ske med den digitale infratstruktur.Til gengæld havde han andre og mere konkrete budskaber om teknologi og digitalisering i talen “Når resten af verden flytter sig, er stilstand lig tilbagegang. Derfor skal vi have høje ambitioner.”“Vi skal være klar til at bruge den ny teknologi. Robotter kan give bedre velfærd. Digitalisering kan mindske klimaforandringer. Fremtidens job kan blive mere givende og mindre nedslidende,” lød det fra Lars Løkke Rasmussen.“Vi skal fremme et stærkt Danmark, hvor vi griber mulighederne. Og et trygt Danmark, hvor alle får del i fremgangen.”“Regeringen har inviteret fagbevægelse, virksomhedsledere, eksperter og andre til et partnerskab for Danmarks fremtid.”“Vi skal have tårnhøje ambitioner for digitaliseringen. Derfor vil regeringen fremlægge en strategi for Danmarks digitale vækst.”Samtidig kunne Lars Løkke Rasmussen også konstatere, at cybertruslerne nødvendiggør nye investeringer fra Danmarks side."Og vi vil styrke beskyttelsen mod cyberangreb markant. Det vil indgå i det forslag til en ny forsvarsaftale, som vi vil fremlægge senere i denne måned."