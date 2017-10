Tre tegn på, at din virksomhed kan hente store besparelser på software-licenser

Den danske it-iværksætter og it-optimeringskonsulent Mikkel Næsager opridser tre faldgruber, der kan føre til et dyrt overforbrug af licenser.

Stort set alle virksomheder i Danmark kan hente store gevinster, hvis de optimerer deres softwarelicenser.Det er budskabet fra Mikkel Næsager, der er stifter af den danske it-virksomhed Kostner Group.“Jeg har mange års erfaring som optimeringskonsulent, og det er min klare opfattelse, at der ikke er nogen virksomheder, der gør det rigtigt i dag. Selv ikke de største og mest veldrevne virksomheder i landet,” siger han.Kostner Group har udviklet et værktøj baseret på kunstig intelligens, som kan hjælpe virksomheder med at hente besparelser på software-licenser.“Når vi har været ude hos en kunde, sender vi dem et script, der høster data fra kundens miljø og kortlægger hele det virtuelle server-miljø. På den baggrund vurderer vi muligheden for at sænke antallet af licenser,” siger han.I alt har Kostner Group hentet data fra 45.000 danske servere, og de data har givet virksomheden indsigt i nogle af de faldgruber, der kan føre til et for stort forbrug af licenser.På direktionsgangene i de danske virksomheder er man ofte tilbageholdende med at foretage store udskrivninger til ny hardware.Typisk vælger virksomheder at udskifte hardware hvert fjerde år.Men licenser er ofte en betydeligt større udgiftspost end hardware, og derfor kan der ifølge Mikkel Næsager hentes store besparelser på licensudgifterne ved at øge hardware-udgiften en anelse.“Det handler ganske enkelt om altid at have den mest kraftfulde hardware. Udskifter du hardwaren bare et år tidligere, end de fleste virksomheder gør i dag, vil der være store besparelser at hente,” siger han og uddyber:“Forudsætter vi, at dine licenser er CPU-drevne, vil nyere hardware betyde, at du har brug for færre hosts og således også færre CPU’er og dermed i sidste ende færre licenser. Forestiller du dig eksempelvis et it-miljø, der er fire år gammelt med 60 virtuelle server-hosts, vil du i dag kunne få den samme computerkraft med blot 30 hosts."De store virksomheder har ifølge Mikkel Næsager sparet så hårdt på it-folk, at der ikke er det tidsmæssige overskud til at rydde op i licensudgifterne"De har fyret så mange mennesker i de store it-afdelinger, at der i dag blot sidder én person til at håndtere VM-Ware, uanset om det er en stor virksomhed med 2.000 servere eller en mindre virksomhed med 200 servere,” siger han.Ifølge Mikkel Næsager ser de offentlige it-afdelinger ud til at have lidt bedre styr på licens-udgifterne, end det er tilfældet i det private erhvervsliv."De offentlige klarer sig mindst ligeså godt som de private, og i en del tilfælde gør de det også bedre. Det kan skyldes, at de er flere mennesker end i private it-afdelinger. Det er noget, som de ofte får hug for, men det munder tilsyneladende også ud i en bedre drift," siger han.Mange virksomheder udnytter ikke de licensmuligheder, der ligger i deres konktrakter, og det kan betyde, at de går glip af store besparelser, forklarer Mikkel Næsager.Eksempelvis er mange virksomheder ifølge Mikkel Næsager ikke opmærksomme på, at WM-ware tilbyder en særlig gunstig licenseringsform for virksomheder, der har servere stående på forskellige lokationer rundt omkring i verden."Alene ved at udnytte den licenseringsform kan virksomheder ofte sparer flere millioner, og det kræver blot en mindre ændring i licensnøglen," siger han.Samtidig påpeger han, at der er også er mange virksomheder, der hamstrer licenser, og derfor har alt for mange uudnyttede licenser liggende i skufferne.“Det, vi ofte møder, er, at de licensansvarlige i virksomhederne køber for mange licenser ind. Eksempelvis er det ikke unormalt, at der engang hvert tredje år bliver købt et stort bundt licenser ind i stedet for at supplere op løbende. Ofte vil det kunne undgås, hvis blot de licensansvarlige kommunikerede bedre med teknikerne, der står for driften,” siger han.Det afslører ifølge Mikkel Næsager også, at der eksisterer et strukturelt problem i mange it-organisationer, hvor indkøb af licenser ofte varetages af indkøbsafdelingen, mens it-driften i sagens natur varetages af it-afdelingen.