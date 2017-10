Trådløs opladning: Derfor må du ikke lade din telefon ligge på opladnings-pladen

Løsningerne til trådløs opladning er på vej i form af mange smarte plader. Men det er en meget dårlig ide at lade din telefon få sin faste plads på en opladningsplade. Det dør den af.

I de senere år er der løbende blevet lanceret forskellige løsninger til trådløs opladning af ikke mindst smartphones.Selv Ikea har lanceret opladningsplader til en billig penge, som kan anvendes til opladning af en smartphone eller et andet produkt.Det samme gælder lufthavne, hotelkæder, restaurantkæder og andre, som gør klar til det store boom, som forventes at komme med Apples beslutning om at indbygge mulighed for trådløs opladning i de nye iPhones.Med de trådløse opladningsmuligheder bliver det altså muligt blot at lægge sin smartphone på et bord eller plade, hvorefter den begynder at lade op.Det åbne spørgsmål er jo, om det så er det, man skal gøre hver gang, man kommer forbi en plade. Må telefonen ‘bo’ og have sin faste plads på sådan en plade?Eller om man skal være mere varsom med opladningerne med henblik på at skåne batteriet.For Venkat Srinivasan, der er direktør i Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science, er svaret klart:“Jo mere dit batteri er opladet, jo større er nedbrydningen i batteriet,” siger han til Computerworlds amerikanske nyhedsbureau.Ifølge ham kan man i dag ikke oplade et smartphone.- eller tabletbatteri for meget. Men det er altså usundt at holde et batteri på et opladningsniveau på mere end 90 procent.I takt med at et lithium-ion batteri oplades og aflades flytter ionerne frem og tilbage mellem de positive og negative elektroder.Hver ‘flytning’ af ionerne slider imidlertid på elektrolytten, der er det materiale, som ionerne transporteres af.Ifølge Venkat Srinivasan er det derfor bedst for batteriet, hvis de anvendte niveau-forskelle mellem top og bund begrænses.“Det værste, som man generelt kan udsætte et batteris levetid for, er at udsætte det for maksimale udslag mellem top og bund. Det bedste er, hvis man kan få batteriet til at pulsere op og ned mellem 45 procent og 55 procent,” siger han.Det kan ikke desto mindre kun sjældent lade sig gøre.Derfor er det bedste blot at undgå at holde batteriet i en tilstand, hvor det er fuldt opladet hele tiden, siger Venkat Srinivasan.Han opfordrer samtidig til, at man ikke går for meget op i at pusle og passe sine batterier.Ifølge ham er smartphone-batteriet bygget til at kunne holde to-tre år. Så udskifter du - som det er tilfældet for mange forbrugere - din smartphone med nogle års mellemrum, behøver du ikke tænke videre over, hvordan du oplader batteriet, siger han.Venkat Srinivasan fortæller til Computerworlds amerikanske nyhedsbureau, at der ikke er tale om en entydig sandhed.Faktisk er emnet et ‘hot topic’ og genstand for mange, lange og indædte debatindlæg.Den ene side mener, at batteri-nedbrydning primært skyldes fastholdelse i høj spænding, mens den anden side mener, at nedbrydningen primæt skyldes det, som kaldes for ‘over-cycling/over-discharge.’Begge sider er dog enige om, at et smartphone-batteri nedbrydes, hvis det holdes permanent i en tilstand som fuld opladet.