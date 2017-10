Morgen-briefing: Direktøren for aarhusiansk spil-firma får en million kroner i løn om måneden / Juha Christensen ny næstformand i B&O / Tyskland indfører kontroversielt forbud mod hadefuld online-tale

Direktøren for aarhusiansk spil-firma får en million kroner i løn om måneden. Juha Christensen ny næstformand i B&O. Tyskland indfører kontroversielt forbud mod hadefuld online-tale. Sag om private data kommer for EU-domstolen. Ubers britiske og nordiske chef siger farvel og tak.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen.Direktør i det aarhusianske spilfirma Kiloo, Jacob Møller-Sørensen, får en løn, der kan måle sig med de bedst lønnede i toppen af dansk erhvervsliv, skriver Finans Direktøren - der også er stifter og hovedejer - har som direktør en årsløn på 11,5 millioner kroner - 958.000 kroner om måneden. Hertil kommer udbytte som medejer af selskabet.Til sammenligning havde Henrik Poulsen, der er direktør i Dong/Ørsted, i fjor en årsløn på 13,6 millioner kroner, mens Thomas F. Borgen, koncernchef i Danske Bank, i fjor havde en grundløn på 11,5 millioner kroner.Begge disse selskaber har en omsætning i mange-milliarder kroners klassen og flere tusinder medarbejdere.Du kan læse mere om Kiloos regnskab her. It-manden Juha Christensen bliver ny næstformand i B&O efter Jim Hagemann Snabe, der trak sig fra posten i september.Juha Christensen har i mange år bevæget sig i første linie i it-branchens innovations- og udviklingsmiljøer og har i årevis opholdt sig i Silicon Valley.Han står blandt andet bag Cogniance, CloudMade og styresystemet Symbian, som Nokia købte, og han har været corporate vice president for hele Microsofts mobil-division i en årrække. Han sidder i dag i bestyrelsen for en lang række it-virksomheder.Jim Hagemann Snabe, som han afløser, har været co-CEO i SAP og er i dag bestyrelsesformand for A.P. Møller-Mærsk.Udnævnelserne understreger virksomhedernes behov for at have folk ombord, der forstår og kan navigere efter de hastigt skiftende digitale strømninger.Tyskland har indført et kontroversielt forbud mod såkaldt hate-speech online.Loven hedder NetzDG og gør det muligt at udstede bøder på op til 50 millioner euro til websites, som ikke omgående og uden videre advarsler fjerner indlæg, der indeholder hadefuld tale og misinformation.Loven - der er blevet kaldt for ‘Facebook-loven’ - blev vedtaget i slutningen af juni og trådte i kraft søndag.Ifølge Der Spiegel har det tyske justitsministerium planer om at lade hammeren falder over en række forskellige internet-sites, som nu skal gennemgåes for indlæg med hadefuld tale.De tæller foruden Facebook sites som Reddit, Tumblr, Vimeo, Flickr samt Ruslands mest populære sociale medie, VK.Et site skal have mindst to millioner registrerede brugere i Tyskland for at blive dækket af loven.Loven er blevet voldsomt kritiseret af både digitale rettighedsorganisationer og de store sociale tjenester. De mener, at loven krænker folks ytringsfrihed og ret til at udtrykke deres meninger.Det bliver EU-domstolen, der skal afgøre, om store it-medier som Facebook, Apple og Google må overføre europæernes data til USA.Sagen er blevet overdraget fra den irske højesteret, som har behandlet sagen. Facebooks europæiske hovedkvarter ligger i Irland sammen med de europæiske hovedkvarterer for mange af de øvrige store it-selskaberMen den irske højesteret vurderer altså, at sagen bør afgøres af den øverste, europæiske juridiske instans, hvilket kan tage flere år.Sagen drejer sig om den såkaldte ‘privacy shield’-ordning, som for nogle år siden blev indført mellem EU og USA som afløser for ‘safe habour’-aftalen. Begge ordninger skal klarlægge hvordan amerikanske it-virksomheder håndterer europæernes data.Irlands højesteret mener, at der er ‘velbegrundede bekymringer’ over, at der mangler effektive muligheder for europæiske myndigheders indgriben i databehandlingen.Chefen for Uber i Storbritannien, Jo Bertram, tager sit gode tøj og smutter fra selskabet, der for nylig blev kendt ulovlig i hovedstaden London.Jo Bertram har været i selskabet i fire år og er i dag øverste chef for Ubers nordeuropæiske forretning.“I lyset af nogle af vores nuværende udfordringer, er tiden nu den rigtige til nye ansigter og til at overlade ansvaret til en person, der vil være i selskabet i lang tid og som kan tage os til næste fase,” lyder det fra Jo Bertram.Hun meddeler, at hun sådan set gerne ville have forladt selskabet under mere gunstige omstændigheder, men at hun er stolt af sit team.