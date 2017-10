Havde du en Yahoo-konto i 2013? Så har hackere haft adgang til dine data

Hackerangrebet på Yahoo 2013 var langt værre end først antaget. Ifølge Yahoo selv fik hackerne adgang til alle eksisterende konti.

Annonce:



Annonce:

Hackerangrebet på Yahoo i 2013 gik tilsyneladende ud over langt flere brugere end hidtil antaget.Faktisk gik det ud over hver eneste Yahoo-bruger.I en ny udtalelse om angrebet skriver Yahoo nemlig selv, at hackerne i 2013 sandsynligvis fik adgang til alle Yahoo-konti, der eksisterede på daværende tidspunkt. Det vil sige i omegnen af tre milliarder.”Baseret på en analyse foretaget af eksterne eksperter, vurderer Yahoo, at alle konti, der eksisterede i August 2013, blev ramt,” hedder det i Yahoos opdaterede FAQ om angrebet.Hackerne har sandsynligvis haft adgang til navne, email-adresser, telefonnumre, fødselsdatoer og kodeord.Yahoo blev hacket igen allerede i 2014, og de to angreb endte med at koste virksomheden dyrt.Nyhederne om angrebene kom nemlig frem i 2016 på et tidspunkt, hvor Yahoo skulle sælges til teleselskabet Verizon. Oplysningerne barberede omkring 350 millioner dollars af Yahoos værdi.