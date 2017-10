Systematic og Region Syddanmark skjuler detaljer om milliard-udbud: Her er papirerne offentligheden ikke må se

Der er i følge Systematic en lang række oplysninger, der ikke tåler offentlighedens lys. Det er en række eksperter dog ikke enige i.

Foto: Prækvalifikationsrapporten

Selvom Systematic og Region Syddanmark forsøger at mørklægge millardudbuddet i regionen, kan Computerworld nu offentliggøre hemmeligholdte detaljer, som offentligheden ikke må se. Systematic får hårde ord med på vejen i vurderingen, der præges af ord som "meget dårlig" og "ikke velafprøvet"

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Vurderingen af Systematics referencer

Dokumentet med Systematics overstregninger

Systematics mange overstregninger

Hos den aarhusianske virksomhed Systematic var man flittig med overstregningspennen, da offentligheden bad om indsigt i vurderingen af virksomheden i forbindelse med et udbud om en EPJ-løsning til Region Syddanmark.Da Region Syddanmark henvendte sig for at spørge om offentligheden måtte se, hvordan regionen har vurderet Systematics referencer i forbindelse med udbuddet til en værdi af en milliard kroner, var svaret nej.Samtlige karakterer og en række andre oplysninger blev således undtaget. Faktisk har det været decideret umuligt for offentligheden at se, hvordan man fra regionens side har vurderet det materiale, som Systematic har spillet ind med i den første runde af udbuddet.Men dokumenter, som Computerworld har fået adgang til, viser regionens vurdering af Systematics referencer, og regionen har ikke just pæne ting at sige.Således viser dokumenterne, at Systematic er blevet prækvalificeret på trods af, at vurderingen af virksomhedens referencer blandt andet beskrives som "meget dårlig" og "ikke velafprøvet".Region Syddanmark offentliggjorte i midten af august de tre virksomheder, der er blevet prækvalificeret i forbindelse med udbuddet.Det drejer sig om Cambio, CGI og danske Systematic. Og mens der har været fuld offentlighed omkring vurderingen af Cambio og CGI, så har der været en del mystik omkring belægget for at tage det aarhusianske selskab med i udbudsfinalen.Systematic har tidligere afvist at kommentere sagen. Da Computerworld rettede henvendelse til det aarhusianske selkab for at få en forklaring på, hvorfor man har valgt at undtage oplysningerne, var det eneste svar, der kom fra virksomheden efter to dage, at man ikke ønskede at kommentere sagen.I prækvalifikationsrapporten, der ligger til grund for beslutningen om hvilke virksomheder, der får lov til at byde på opgaven, har Systematic nemlig bedt om at få en lang række oplysninger undtaget offentligheden.Blandt de oplysninger, man har ønsket undtaget, er altså Region Syddanmarks vurdering af de indsendte referencer. En vurdering, der da også giver indtryk af, at Systematic er med på den sidste af de tre pladser.De to andre prækvalificerede virksomheder CGI og Cambio kan nemlig fremvise en vurdering med positive superlativer modsat Systematic.