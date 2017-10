Samsung lancerer nyt avanceret“mixed reality”-headset med Microsoft

17. oktober åbner Microsoft for selskabets “mixed reality”-platform, og nu er Samsung også hoppet med på vognen med et MR-headset, der virkelig ser lovende ud

1400 x 1600 pixels med en bredere skærm end andre headset.

Om godt 14 dage sparker Microsoft døren op til den virtuelle verden med sin mixed reality-platform og dertilhørende headset.Mixed reality er Microsofts navn for sin virtual reality-platform, der via headsets med indbyggede kameraer kan måle og forstå objekter og omgivelser i den virkelige verden.Derfor er der ikke behov for yderligere sensorer eller kameraer ligesom både Oculus Rift og HTC Vive ellers kræver.Dell, HP, Asus, Lenovo og Acer er alle hoppet på vognen med kommende headsets i forskellige prisklasser, og nu er Samsung også med. Samsung præsenterede sammen med Microsoft sit Samsung Odyssey-headset ved en event i San Francisco.Ifølge medier som The Verge fungerer headsettet næsten lige så godt som Oculus Rift, der indtil nu har været et af de mest succesfulde VR-headset på markedet.Headsettet har indbyggede høretelefoner og medfølgende controllere, der følger dine hænders bevægelser i den virtuelle verden. Selve skærmen i headsettet er af OLED-typen og har en opløsning påPrisen for det nye Samsung-headset bliver 499 dollars fra 6. november, men du kan købe andre VR-headsets til forskellige priser allerede fra d. 17 oktober.Mixed reality er Microsofts platform, der blander VR og AR, virtual og augmented reality.Det er den platform, som både de nye MR-headset og Microsofts egne HoloLens-briller benytter sig af.I øjeblikket føles MR dog mest som ren virtuel reality på niveau med Oculus Rift og HTC Vive dog uden ekstra kabeludstyr og sensorer, der skal opsættes.Det betyder, at hvis du har en kraftig nok bærbar computer, kan du tage MR-headset med på farten som eksempelvis en sælger, der skal vise et produkt frem.MR-universet bygger på et virtuelt sted kaldet "Cliff House," hvor du kan gå rundt og vælge apps og programmer, der hænger på de virtuelle vægge.