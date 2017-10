Udbetalingssystem ramt af fejl hos KMD: 'Helt uacceptabelt,' mener minister

(Foto: Dan Jensen)

En fejl hos KMD har ført til, at 4.000 kontantshjælpsmodtagere har fået for meget udbetalt. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder det for "helt uacceptabelt, at der endnu engang er sket en fejl."

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er igen ude med riven mod KMD, efter en fejl i et it-system har gjort, at 4.000 kontanthjælpsmodtagere har fået udbetalt fuld boligstøtte, selv om de egentlig ikke har været berettiget til den fulde støtte.“Jeg finder det helt uacceptabelt, at der endnu engang er sket en fejl, og det vil jeg gøre helt klart over for KL, Udbetaling Danmark og deres it-leverandør, KMD,” skriver ministeren i et brev til beskæftigelsesudvalget.Du kan læse hele brevet her: Orientering om fejl i udbetaling af boligstøtte for oktober måned. KMD bekræfter over for Computerworld, at der har været problemer med ‘kommunikationen mellem to af de systemer, der understøtter kontanthjælpsloftet.'De har været ‘ramt af en teknisk fejl,' som nu er blevet rettet.“Vi arbejder løbende på at sikre, at fejl ikke sker, og vi ser på den konkrete fejl med stor alvor. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende for nogen parter, at fejlen er indtruffet, og vi skal naturligvis beklage de konsekvenser den måtte have for de berørte borgere,” lyder det fra KMD i en mail til Computerworld underskrevet af områdedirektør Henrik Ulsø.Troels Lund Poulsen har tidligere været ude med riven over for KMD.For godt en måned siden kaldte han under et åbent samråd KMD’s fejl i forbindelse med udbetalingen af støtte til arbejdsløse for ‘på ingen måder acceptabelt.’Det skete, efter det i maj kom frem, at KMD på blot 10 måneder har haft 172.117 fejl i udsendte breve eller udbetalinger i forbindelse med indførelse af det nye kontanthjælpsloft.Dengang meddelte ministeren, at han 'løbende' mødes med KMD's topchef, Eva Berneke, for at sikre, at selskabet holder fokus på at løse problemerne.KMD’s nyudnævnte bestyrelsesformand, Jens Due Olsen, fortalte fornylig til Computerworld, at selskabet er meget fokuseret på at rette fejl og problemer og få bugt med de såkaldte 'møgsager.'