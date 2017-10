Godt nyt til de nostalgiske: Commodore 64 genopstår efter 35 år

Den legendariske computer Commodore 64 kommer nu i en ny version til at de nostalgiske.

For mange var Commodore 64 den første spillekonsol - endda den første computer - de prøvede hjemme i stuerne.Commodore 64 blev lanceret i 1982, hvor den revolutionerede med 64 kilobyte RAM og netop havde fået farver og indbygget lyd.Opløsningen var på 320 x 200 pixels. Det er cirka samme opløsning som Apples Apple Watch Series 2 38mm har.Meget er sket i de 35 år, der er gået. Savner du den tid, hvor alting var mere enkelt end nu, kan du godt glæde dig.Selskabet Retro Games lancerer i begyndelsen af 2018 en C64 Mini, fuldt licenseret og med 64 (selvfølgelig) forudinstallerede spil.Den kommer til Danmark til en pris på omkring de 650 kroner og har indbygget gemmefunktion modsat dengang og pixelfiltre, der får skærmbilledet til at ligne noget fra 1980’erne, selvom du spiller på en moderne fladskærm.Og der følger også det helt klassiske joystick med, der forbindes via en af to USB-porte.Selve C64 Mini er, som navnet antyder, knap halvt så stor som den gamle version, men har stadig det klassiske sorte tastatur.De forudinstallerede spil vil blandt andet være California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid og Impossible Mission, men du kan selvfølgelig stadig programmere dine egne spil og programmer på den lille enhed.C64 Mini er ikke den eneste retro-konsol på markedet.Også Nintendo er i færd med at udgive indtil flere retro-maskiner og har allerede udgivet sin NES Classic Mini og SNES Classic Mini-maskiner med stor succes hos de nostalgiske.Begge maskiner blev udsolgte kort tid efter lancering.Også Atari er på vej med en Ataribox, der kan emulere de gamle Atari-spil.