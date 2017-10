Adam Lebech stopper som direktør i DI Digital - har fået ny topstilling

Direktøren i DI Digital, Adam Lebech, forlader arbejdsgiver- og interesseorganisationen til fordel for en ny topstilling.

Adam Lebech stopper som direktør i DI Digital.Han skifter til stillingen som vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen.I det nye job kommer Adam Lebech til at arbejde tæt sammen med styrelsens nye direktør, Rikke Hougaard Zeberg.Hun blev i sidste måned udpeget som ny direktør i Digitaliseringsstyrelsen, efter at Lars Frelle-Petersen tidligere i år fik nyt job i Finansministeriet:”Det er sjældent, at man kan finde en profil, som matcher forventningerne i et stillingsopslag 100 pct. Men det synes jeg faktisk, at vi er lykkedes med her. Adam har solid erfaring med digitalisering og it," udtaler Rikke Hougaard Zeberg om valget af Adam Lebech."Han kender både den politiske dagsorden og de bureaukratiske embedsmandsdyder. Men er også oprigtigt interesseret i it og er kompetent når det gælder fx at drive store it-projekter og arbejde med effektiv systemforvaltning. Og så er han en erfaren leder. Han kan dermed sætte sig i stolen fra dag et," lyder det videre fra Rikke Hougaard Zeberg.Adam Lebech havde før posten i DI Digital en række lederstillinger i It- og Telestyrelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriet."Han startede karrieren i Finansministeriet i Den digitale taskforce i 2001 og har dermed været med siden de første digitaliseringsstrategier så dagens lys," skriver Digitaliseringsstyrelsen.