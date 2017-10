Eksperter advarer: Kunstig intelligens er altså ikke en it-løsning, du bare kan hive ned fra hylden - det kræver meget mere arbejde

Pas på den massive hype om kunstig intelligens, advarer eksperter. Det er ikke plug and play-løsninger, du kan hive ned fra hylden og få forretningsværdi ud af uden videre.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

“Kunstig intelligens er ikke en løsning, du kan hive ned fra hylden.”Sådan lyder budskabet fra Boston Consulting Group og MIT Sloan Management Review i en ny rapport om kunstig intelligens.Her advarer eksperterne om, at man skal forstå, at det enorme potentiale, der er i at anvende kunstig intelligens, først for alvor kan indfries, når man tager det grundlæggende arbejde, der skal til, seriøst.“Kunstig er ikke plug and play. Virksomheder kan ikke bare 'købe intelligens' og anvende det i forhold til deres problemer.”“Selvom elementer af kunstig intelligens er tilgængelige på markedet, så er det internt i huset, at man skal arbejde hårdt med at håndtere samspillet mellem data, processer og teknologier,” lyder det fra MIT og Boston Consulting Group.Selvom kunstig intelligens altså ikke er plug and play, er topcheferne i erhvervslivet ikke i tvivl om, at vi har at gøre med en helt afgørende teknologi-tendens.70 procent af erhvervslederne i en undersøgelse svarer således også, at de forventer, at kunstig intelligens vil spille en signifikant rolle i deres virksomheder.Udfordringen er så bare, hvordan man sikrer, at det kommer til at ske?Forskerne, der står bag rapporten, uddyber budskabet om, hvorfor kunstig intelligens er meget andet end bare det konkrete teknologi-produkt, som en leverandør byder sig til med:“Grundlæggende tager kunstig intelligens data til sig, processerer dem og genererer så handlinger. Men processen er afhængig af en ordentlig integration i adskillige teknologi-lag, og virksomheder har ofte svært ved at identificere en bestemt rute ud fra data.”Boston Consulting Group og MIT skriver i rapporten, at virksomhederne i de kommende år bliver meget afhængige af de interne data scientists, når man skal spotte, indsamle og udvikle data-kilder og udvikle og træne virksomheds-specifikke systemer inden for kunstig intelligens.Det vil, lyder det i rapporten, være muligt at outsource nogle af opgaverne, men dermed risikerer man så også at gå glip af at skabe en egentlig konkurrencefordel i kraft af de interne kompetencer.Uanset hvilken strategi, man vælger at forfølge, skal man være klar over, at kunstig intelligens ikke bare er en vare, man hiver ned fra hylden og får værdi ud af uden videre.“Kunstig intelligens vil grundlæggende transformere erhvervslivet. Din bedste chance for at få succes er at se bort fra hypen og gennemføre det nødvendige arbejde. Der findes ikke nogen erstatning for handlinger,” skriver Boston Consulting Group og MIT.