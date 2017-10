Oracle i Danmark: Vi har sænket priserne med op til 90 procent

Oracle har sænket priserne markant i et forsøg på at komme på omgangshøjde med konkurrenterne på cloud-området.

Oracle kæmper for at komme på omgangshøjde med konkurrenterne på cloud-området, som selskabet i nogle år har kæmpet på at rette kanonerne ind mod.Som led i disse bestræbelserne sænker selskabet nu priserne markant, fortæller ny landechef for den danske forretning, Ingrid Mjøen til ITWatch Ifølge hende har Oracle sænket priserne på nogle tjenester med op til 90 procent, ligesom listepriserne er blevet reduceret.Selskabet har desuden ifølge hende indført muligheden for, at kunders on premise-licenser kan trækkes med over i clouden. Det skal sikre, at kunder ikke betaler dobbelt.Hovedkonkurrenten er Amazon, der er verdens største cloud-udbyder. Også Microsoft, Google og andre er fokuserede på området.For Oracle er det Amazon, der er i kikkerten - også selv om Oracle-chef Larry Ellison sidste år bedyrede, at Amazon var '20 år' efter Oracle på cloud-området.Dengang sagde han i sædvanlig flamboyant stil, at Oracle slet ikke ville tage imod kundernes penge, hvis ikke de var villige til at betale mindre."Vi garanterer 50 procent lavere TCO i clouden, hvis man bruger vore fuldt automatiserede database i stedet for Amazon, og det er en meget markant udmelding. Vi siger direkte til kunderne, at får du ikke en TCO, der er 50 procent lavere end hos Amazon, så får du pengene tilbage,” siger Ingrid Mjøen til ITWatch.Analysehuset Gartner pegede i sommer i en stor markedsanalyse over cloud-markedet på, at Microsoft og Amazon Web Services er de absolut førende i verden på cloud-området.Oracle, IBM, Alibaba og Google ligger i feltet af 'visionaries' på området.Også analysehuset Synergy Research Group har påpeget, at Oracle sammen med ikke mindst Alibaba har haft vækst med 'imponerende hastighed' på cloudområdet.-tjeneste ændrer betalingsmodel: Nu skal du afregne per sekund - og ikke per time[/b]