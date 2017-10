Apple skylder 97 milliarder kroner for ulovlig statsstøtte - nu hiver EU Irland i retten for ikke at opkræve pengene

EU anlægger sag mod Irland for ikke at opkræve 97 milliarder af Apple, som selskabet har fået i ulovlig statsstøtte.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) har en travl dag på EU-kontoret.Europa-Kommissionen har netop meldt ud, at Luxembourg har givet Amazon en uberettiget skattefordel for omkring 250 millioner euro, mere end 1,8 milliard danske kroner. De penge skal Amazon nu betale tilbage.Samtidig meddeler Europa-Kommissionen med Margrethe Vestager i spidsen også, at den har besluttet at anlægge sag mod Irland for ikke, som krævet i en kommissionsafgørelse, at have inddrevet ulovlig statsstøtte på op til 97 milliarder kroner fra Apple.Amazon er nemlig ikke ikke det første it-selskab, der har problemer med at overholde EU-lovgivningen.Sidste år afgjorde Europa-Kommissionen, at Apples skatteaftale med Irland var ulovlig - og her var der tale om hele 97 milliarder danske kroner, som Apple skulle betale tilbage:De penge er dog endnu ikke blevet betalt tilbage af Apple, og det er baggrunden for, at Irland nu trækkes for EU-Domstolen for ikke at have opkrævet pengene, sådan som Europa-Kommissionen ellers har pålagt landet at gøre.“Irlands frist for at gennemføre Kommissionens afgørelse om den skattemæssige behandling af Apple var den 3. januar 2017, jf. standardprocedurerne, dvs. fire måneder efter den officielle meddelelse om Kommissionens afgørelse.”“Den pågældende virksomhed nyder fortsat godt af en ulovlig fordel, indtil den ulovlige støtte er inddrevet, hvilket er grunden til at inddrivelsen skal ske så hurtigt som muligt,” lyder det fra Europa-Kommissionen.“Irland har pr. dags dato over et år efter Kommissionens afgørelse stadig ikke inddrevet noget af den ulovlige støtte. Selv om Irland har gjort fremskridt med hensyn til at beregne det præcise beløb, som den ulovlige støtte til Apple udgør, så har Irland ikke tænkt sig at afslutte dette arbejde før tidligst i marts 2018.”