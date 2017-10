Region Syddanmark på kant med loven: Hjælper Systematic med at skjule vigtige dokumenter i milliard-udbud

Løsningen til en værdi af én milliard kroner skal blandt andet implementeres her på Odense Universitets Hospital i Odense, der er en af sundhedssektorens centralnerver i Region Syddanmark.

Foto: Region Syddanmark

Region Syddanmark godkendte Systematics ønske om at undtage vigtige oplysninger for offentligheden på trods af, at oplysningerne ikke har følsom karakter. Det strider direkte imod lovgivningen, fastslår eksperter.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Det kan undre mig, at regionen hopper på det her. Uanset om de ved det eller ej, så har de pligt til at vide det. Det er regionen, der har problemet," Sten Bønsing, lektor på juridisk insitut ved Aalborg Universitet.

“Jeg mener ikke, at det er oplysninger, Region Sjælland kan undtage. Det er oplysninger, der skal gives aktindsigt i. Der er ikke tale om forretningshemmeligheder eller oplysninger, der i øvrigt påvirker virksomheden," siger hun til Computerworld.



Systematics mange overstregninger Kilde: Prækvalifikationsrapport vedrørende Region Syddanmarks udbud af EPJ/PAS-løsning s. 39

“Region Syddanmark følger ikke helt de regler, der er om aktindsigt, og det kan man mene om, hvad man vil" Carina Risvig Hamer, lektor i erhvervsforvaltningsret på Syddansk Universitet.

Aarhusianske Systematic fik frit lejde til at bruge prækvalifikationsrapporten bag EPJ-udbuddet i Region Syddanmark som malebog.Region Syddanmark accepterede nemlig Systematics overstregninger i dokumenterne, der omhandler et udbud til en milliard offentlige kroner.Det kan du læse mere om her:Problemet er bare, at de overstregede oplysningerne ikke lever op til den paragraf, de er undtaget på baggrund af. Det vurderer Carina Risvig Hamer, der er lektor i erhvervsforvaltningsret på Syddansk Universitet.Det er et krav i dansk lovgivning, at oplysningerne skal kunne forvolde virksomheden skade eller økonomisk tab, hvis de skal undtages offentlighedens bevågenhed.Systematic har som den eneste af de fem virksomheder, der har budt ind på opgaven, bedt om at få overstreget en række oplysninger.Computerworld har haft adgang til papirerne uden overstregninger og her afsløres det blandt andet, at Systematics overstregninger blandt andet dækker over vurderingen af virksomhedens referencer. Disse vurderes som både "meget dårlige" og "ikke velafprøvede".Det er dog ikke nok til, at man kan undtage oplysningerne, vurderer Carina Risvig Hamer.“Jeg mener, at Region Sjælland skulle have givet aktindsigt i de her oplysninger. Jeg synes ikke, at jeg kan se, at der er noget af det her, der falder ind under de bestemmelser i offentlighedsloven”Hun bakkes op af Sten Bønsing, der er lektor på juridisk insitut på Aalborg Universitet.“Jeg kan simpelthen ikke komme frem til, at det her skulle være forretningshemmeligheder. Jeg har aldrig hørt om, at man skulle kunne undtage selve regionens vurdering og vægtning,” siger han.De mørkmalede sider blev godkendt hos Region Syddanmark, selv om oplysningerne ifølge eksperterne ikke lever op til kravene i lovgivningen.Det er regionen, der formelt set skal sikre, at de oplysninger, som virksomhederne ønsker undtaget, lever op til bestemmelserne i lovgivningen. Men regionen kan have svært ved at vurdere den slags, mener Carina Risvig Hamer.“Ordregiver kan have svært ved at vurdere, hvornår noget er forretningshemmeligheder. Derfor tror jeg ret ofte, at man følger, hvad virksomhederne gør, med mindre at det er helt tåbeligt. Det har regionen ikke ment, at det her er" siger hun.Det forklaring er Sten Bønsing dog ikke enig i. Han holder fast i, at regionen uden tvivl står tilbage med ansvaret i sagen.“Virksomhederne er velkomne til at forsøge at argumentere for en løsning, for det er i sidste ende regionen, der skal stå på mål for det her,” siger han.“Det undrer mig ikke så meget, at virksomheden prøver at dreje regionen, men det kan undre mig, at regionen hopper på det her. Uanset om regionen ved det eller ej, så har den pligt til at vide det. Det er regionen, der har problemet," slår han fast.Årsagen til at regionen har valgt at give Systematic medhold og undtage oplysningerne, skal derfor måske findes ved at kigge på det signal, det vil være at sende til Systematic på trods af, at Systematic som den eneste virksomhed har ønsket de pågældende overstregninger."Regionen har spurgt virksomheden, og så tager den det til efterretning som virksomheden har gjort. Det ser vi ret tit. Man har en igangværende proces, og så vil man helst ikke blive uvenner i sådan en udbudsproces," siger Carina Risvig Hamer.“Region Syddanmark følger ikke helt de regler, der er om aktindsigt, og det kan man mene om, hvad man vil. Jeg tror, at den simple årsag er, at den har et igangværende udbud og ønsker at tilgodese de deltagere, der er i udbuddet mest muligt i forhold til den kommende proces og den goodwill, der ligger i, at man har en fornuftig dialog med de virksomheder, der er med,"Carina Risvigs Hamer understreger, at det naturligvis ikke bør ske på bekostning af reglerne, og hun bakkes op af Sten Bønsing, der mener, at der her er tale om et brud på lovgivningen.“Ja, det er klart. Det er i strid med offentlighedsloven,” siger Sten Bønsing.Kritikken får ingen ord med på vejen fra Aarhus, hvor Systematic har til huse. Virksomheden ønsker fortsat ikke at stille op til interview og besvare kritikken.Computerworld har blandt andet spurgt Systematic om:undtaget?Systematic afviser imidlertid blankt at stille op til interview."Vi har snakket om det, og vi har ingen kommentarer," siger kommunikationschef Helle Badstrup.Computerworld har klaget over, at Region Syddanmark ikke har villet udlevere dokumenterne uden overstregninger.Den sag behandles nu, og indtil da har man hos regionen heller ikke nogle kommentarer til kritikken fra eksperterne, der mener at Region Syddanmark er på kant med loven, når man godtager Systematics overstregninger."Vi har dog ikke yderligere bemærkninger. Som du allerede ved, har vi oversendt din klage til Det Kommunale og Regionale Tilsyn. Vi afventer Tilsynets behandling af klagen," skriver funktionschef i Region Syddanmark, Nicolai Arvedsen, til Computerworld i en mail.