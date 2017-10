Morgen-briefing: Intels tidligere CEO død - blot 66 år gammel / Amazon vil bygge datacenter i Danmark / Nye billige investeringsrobotter på vej

Intels tidligere CEO død - blot 66 år gammel. Amazon vil bygge datacenter i Danmark. Nye investeringsrobotter på vej. Hold fra 128 danske virksomheder deltager i firma-Counter Strike-turnering. Gartner: Globale it-investeringer vil runde 23,4 billioner kroner i 2018. Blade Runner har premiere i aften - og vi glæder os.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Den tidligere topchef for mægtige Intel, Paul Otellini, er død, 66 år.Paul Otellini blev Intels blot femte CEO, da han tiltrådte i 2005. Han stod i spidsen for selskabet i en periode med stor vækst og fremgang på omsætningssiden.Ifølge Intel landede Intel mere i samlet omsætning under Paul Otellinis otte år som CEO end i selskabets første 45 år som virksomhed.“Vi er meget berørte af Pauls død. Han var en ubarmhjertig fortaler for kunderne i et hav af ingeniører, og han lærte os, at vi kun kan vinde, hvis vi sætter kunden forrest,” meddeler Intels nuværende CEO, Brian Krzanich.Du kan læse beskeden fra Intel om Paul Otellini her: Paul S. Otelleni, 1950-2017. Verdens største udbyder af cloud-løsninger, Amazon Web Services, er på vej til Danmark, fortæller direktør for forretningsudvikling, Darren Mowry, til Berlingske Business. Det sker efter, at både Apple og Facebook er i fuld gang med at bygge store datacentre i Danmark - Apple uden for Viborg, Facebook i Odense.Darren Mowry siger til avisen, at Danmark ‘ligger strategisk placeret, ikke kun i forhold til Norden, men til global ekspansion.’“Det er første af flere skridt at udvide både infrastrukturen og forretningen her,” siger han.Ifølge direktøren er netop ekspansion med både ‘folk, lokationer og tilbud’ der, hvor selskabet vil fokusere i de kommende år.Amazon - der onsdag fik et gigantisk skattesmæk af EU, der kræver 1,8 milliarder kroner betalt tilbage i skat - valgte ellers i foråret at lægge tre nye, nordiske datacentre i udkanten af Stockholm og altså ikke i Danmark.Du kan også læse mere om, hvorfor Danmark bruger så mange ressourcer på at etablere en industri, der skaber så få arbejdspladser i denne artikel:Nordea er på vej med en investeringsrobot - altså en investeringsløsning baseret på et intelligents it-system, som automatisk vil rådgive kunder ud fra en række personlige parametre.Robotten kommer til at hedde Nora, og den skal tage kampen op med Danske Banks June-løsning, der blev lanceret i foråret, skriver Børsen. June koster kun det halve af andre investeringsløsninger. Men Nora står til at blive endnu billigere, skriver avisen.Også BankInvest er på vej med en robotløsning med navnet Darwin, der ligeledes bliver meget billig i anvendelse.128 danske virksomheder og organisationer har meldt sig med Counter Strike-hold til en firma-turnering, hvor de skal slås mod hinanden i skydespillet, lyder det fra gamersitet Slashesport Førstepræmien i turneringen er 70.000 kroner samt selvfølgelig ubegrænset håneret.I turneringen deltager der holdt fra blandt andet Føtex, Proshop, Netto, DR Licens og TV 3 Sport.De indledende runder bliver spillet online, mens finalerne bliver spillet offline - altså hvor holdene sidder overfor hinanden med deres computere.Det kan være svært helt at forstå enorme tal (som nogen jo derfor bare kalder for ‘millionermillliarder’), men lad os tage et kig på nogle ret enorme tal alligevel - om ikke andet fordi de er godt nyt for en it-branche i stor fremgang.Analysehuset Gartner vurderer nemlig, at de globale it-investeringer vil runde 3,7 billioner dollar i 2018. Det svarer til 23,43 billioner kroner - altså 23.430 milliarder kroner eller 23,4 millioner millioner kroner.Det svarer til en samlet vækst på 4,3 procent i forhold til 2017, lyder det fra analysehuset.Gartner vurderer, at vi vil se den største vækst (9,4 procent) inden for ‘enterprise software’ fulgt af ‘it-services’ (5,3 procent) og ‘devices’ (5,0 procent).På rå omsætning er det største område i dag ‘communication services,’ ‘it-services’ og ‘devices.’Gartner peger på, at det er første gang i to år, at man forventer vækst inden for omsætningen på ‘devices.’Det skyldes “øgede salgspriser på premium-telefoner i modne markedet - delvist på grund af lanceringen af iPhone 8 og iPhone 10.’Hertil kommer en ‘underliggende efterspørgsel efter pc’er fra virksommheder, der nu skal udskifte deres maskiner med Windows 10-pc’er,’ lyder det fra Gartner.Computerworld-redaktionen er - måske ikke overraskende - begejstret for teknologi i almindelighed og alle de fantastiske ting, som teknologi kan føre med sig, i særdeleshed.En af de store emner i teknologi-udviklingen for tiden er udviklingen af kunstig intelligens, big data og robotter, som også var temaerne i den gamle scifi-klassiker Blade Runner fra 1982, der var en banebrydende og genre-definerende film, da den kom frem.I aften har den nye Blade Runner-film, Blade Runner 2049, premiere i danske biografer.Computerworld glæder sig og sidder klar på syvende række midtfor med popcorn, cola, blok og kuglepen, når Deckard, K og de øvrige skal finde ud af, hvad der er op og ned i denne dystopiske fremtidsverden.I den første Blade Runner-film var androiderne blevet så intelligente, at de var blevet forment adgang på jorden, fordi de er blevet en tand for menneskelige. Desuden er der blevet indbygget en automatisk dødsfunktion i dem, hvilket de ikke er særligt tilfredse med.Den (alt for ) intelligente soldater-androide Roy Batty illustrerer meget godt sit dilemma, da han under en seriøs omgang tæsk af politimanden Rick Deckard anfører, at det er: “Quite an experience to live in fear, isnt it? Thats how it is to be a slave.”Jo jo Roy. Men nu var du jo altså også bare en maskine. Hvordan går det med Deckard? Og med androiderne? Og med verden generelt? Det ser vi meget frem til at finde ud af.