Dansk Uber-chef undrer sig over dansk taxilov: "Det største problem er ikke Uber, men Danmark"

I vinter blev kørselstjenesten Uber skubbet ud af Danmark i forbindelse med den kommende taxilov. Og netop kravende i taxiloven undrer dansk uberchef

Uber blev kørt af banen i vinters og forlod Danmark, efter en ny politisk aftale der her efter Folketingets åbning vil blive til den ny taxilov.Den nye taxilov vil kræve, at alle biler - også Ubers - skal være udstyret med sædefølere, taxameter og andet udstyr, der bringer det op på niveau med taxier, for de kan godkendes til taxikørsel.Men en af de danske Uberchefer undrer sig over aftalen.Det skriver Børsen "Det er fjollet at tale om sædefølere og taxametre, når de mobiltelefoner, som vi alle har, vil kunne opfylde alle behov for dokumentation. Mobilens registreringer er rent teknologisk set mindst lige så godt som det, der er på vej til at blive vedtaget,” siger Steffen Grarup, dansk udviklingsdirektør, til Børsen."I mine øjne er det største problem ikke Ubers. Det er Danmarks. Uber kører jo bare uden om Danmark. Selvfølgelig skal der stilles krav og forhandles fornuftige rammer på plads. Men at blokere teknologi har aldrig nogensinde virket. Uanset hvad Danmark er på vej til at vedtage, så er jeg overbevist om, at teknologien vil vinde i længden."Han fortæller også, at skatteoplysninger sagtens kan hentes ud af systemet, og at det bare kræver, at man sætter sig ned og forhandler sig til en løsning, alle kan være enige om.Den nye taxilov er en liberalisering af den gamle taxilov, og betyder, at kommuner ikke længere skal give tilladelse til taxa-firmaer. Tilladelsen hentes alene hos Trafikstyrelsen. Det giver taxa-kørere mere frihed til at køre frit, hvor han vil og ikke kun inden for kommunegrænserne.Den nye taxilov indfases over tre år. Trafikstyrelsen kan hvert år udstede 500 tilladelser, og efter tre år fjernes antalsbegrænsningen fuldstændig.