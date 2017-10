Se listen: De 10 teknologier med størst betydning i de kommende år - betyder store forandringer i din virksomhed

10 teknologi-trends vil i de kommende år få enorm betydning for, hvordan man driver og udvikler virksomheder og forretningsområder på. Se listen her.

Som vi fortalte tidligere på ugen, viser en ny international undersøgelse, at stort set alle it-chefer er enige om, at deres job er under voldsom forandring, og at der er udsigt til endnu større forandringer - også for virksomhederne - i horisonten.Det sker i takt med, at digitaliseringen og den teknologiske innovation fylder mere og mere.Derfor er det også interessant at zoome ind på de konkrete teknologi-trends, der har så stor betydning i disse år.Gartner har netop udgivet sit bud på, hvilke 10 strategiske teknologi-trends, der vil påvirke organisationer og virksomheder mest i 2018 og årene efter.Det er alle teknologier, der har en potentielt disruptiv effekt, men som endnu ikke helt er slået helt igennem på markedet. Med andre ord er det nu, at man skal turde satse på teknologien, hvis man skal opnå den ønskede konkurrencefordel.Ikke overraskende handler flere af de tendenser, som Gartner fremhæver, om kunstig intelligens og machine learning. Det ventes at blive nogle af de mest afgørende teknologi-bølger i de kommende år - og det er på tværs af stort set alle industrier.Gartners bud på de 10 strategisk vigtigste teknologi-trends i 2018 er:Gartner vurderer, at den vigtigste kampplads i de kommende år bliver systemer, der lærer og tilpasser sig og er automatiserede. Samtidig bliver man på kundesiden nødt til at investere i både kompetencer, processer og værktøjer, så man kan udnytte den kunstige intelligens. Det indebærer også, at man får styr på sine data, integrerer de nødvendige algoritmer, og at både data scientists, udviklere og procesfolk i virksomheden samarbejder.Analysefirmaet vurderer også, at stort set alle apps og services nu kommer til at indeholde kunstig intelligens i større eller mindre grad. Det vil skabe et nyt lag af intelligens imellem mennesker og systemer, og det vil ændre måden, vi arbejder på, skriver Gartner.Kunstig intelligens smelter også sammen med mange fysiske ting. Her nævner Gartner specifikt selvkørende biler, robotter, droner og internet of things generelt som områder, man skal holde ekstra godt øje med i de kommende år.Med 'digital twin' henviser Gartner til det faktum, at den fysiske verden i form af eksempelvis en konkret løsning eller en maskine i dag i stigende grad også findes som en digital løsning. Det betyder store forandringer i måden, man ændrer og forbedrer løsningerne på - eksempelvis ved hjælp af datanalyser.Mens de færreste i dag vel er i tvivl om, at cloud computing som leverancemodel har haft og vil få enorm betydning, så har også denne model sine udfordringer. Begrænsninger i båndbredde og udfordringer med latency er nogle af årsagerne til, at man taler om cedge computing. Det handler grundlæggende om at designe systemerne på en måde, så man kan behandle kritiske data fysisk tættere på brugerne for eksempelvis at undgå udfordringer med latency.Har du talt med dit it-system i dag? Det vil i stigende grad blive et relevant spørgsmål, for over de kommende år vil vi få langt bedre muligheder for at give input og bede om svar via nye samtale-interfaces. Det vil, vurderer Gartner, blive en kernefunktion i moderne styresystemer, platforme og applikationer.Vi har efterhånden hørt rigtig meget om augmented reality og virtual reality, og alt tyder på, at det slet ikke er slut endnu. Tværtimod vurderer Gartner, at denne form for teknologier, der kan være med til at udvide og forstærke oplevelsen i forskellige sammenhænge, vil få endnu større betydning i de kommende år. Det er derfor også afgørende, at man som virksomhed undersøger mulighederne med VR og AR.Vi har heller ikke hørt det sidste til den måske mest hypede teknologi i det seneste år, blockchain. Gartner skriver, at blockchain betyder et radikalt skift væk fra de nuværende, centraliserede transaktioner, og at det kan være fundamentet for disruptive digitale virksomheder.Når vi taler digitale virksomheder, er det også helt afgørende, at virksomheden i langt højere grad end tidligere opfatter og reagerer på helt konkrete situationer og begivenheder. Gartner kalder det for 'event driven', og med det menes der eksempelvis, at man tager udgangspunkt i et meget konkret købs-scenarie i stedet for at have skruet systemet sammen ud fra nogle mere generelle præmisser.It-sikkerhed fylder allerede i dag ekstremt meget i virksomheder og organisationer, og mange har svært ved at håndtere stadig flere og mere komplekse angreb og trusler. Her vurderer Gartner så, at man med fordel kan udnytte nye muligheder for, at systemer og sikkerhedsløsninger i realtid kan vurdere og reagere på trusler. Det forudsætter dog, at man i virksomheden nedbryder barrieren mellem sikkerheds- og applikationsmedarbejdere, skriver Gartner.Se hele Gartners analyse her