Brugere vender ryggen til Microsofts Edge-browser - her er verdens mest udbredte browser lige nu

Brugerne vender støt ryggen til Microsofts Edge-browser, der nu for første gang ryger under en brugerandel på 20 procent. Kun hver femte Windows-bruger anvender en browser fra Microsoft. Til gengæld dominerer en anden browser markedet.

Annonce:



Annonce:

Microsoft har svært ved at få selskabets nye Edge-browser til at vinde gehør hos brugerne.Den nyeste opgørelse over browser-udbredelse for september viser, at Edge-browserens markedsandel for første gang falder til under 20 procent.Tallene stammer fra analysehuset Net Applications, der måler på browser-anvendelse via besøg på mange tusinder websites, som har en aftale med analysehuset.Her viser tallene, at 19,3 procent af verdens pc’er i september anvendte enten Internet Explorer eller Edge. Det svarer til et fald på 1,9 procent-point og er det største fald siden oktober 2016.I august faldt brugerandelen for IE og Edge med et procentpoint.Ifølge målingerne fra Net Applications kørte blot en ud af fem Windows-pc’er - 21 procent - med Internet Explorer eller Edge i september.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbureau begyndte nedturen for Microsofts browsere med selskabets beslutning om at tvangsindføre Edge eller IE11 med Windows 10.Fremgangsmåden har tidligere fået rivaler til at kritisere Microsoft. Det kan du læse mere om her:Det fik millioner af brugere til at droppe Microsofts browsere og istedet søge over mod ikke mindst Googles Chrome.Det underbygges af, at Internet Explorer blev anvendt på 48,6 procent af verdens computere i januar 2016.Det ser heller ikke meget bedre ud for Edge, der jo blev udviklet til at fungere optimalt sammen med Windows 10.Ifølge Net Applications målinger blev Edge anvendt på kun 17,7 procent af verdens Windows 10-pc’er i september.Mens Edge og IE således taber terræn, ser det bedre ud for de rivaliserende browsere.Mest anvendt af alle er Chrome, der bliver anvendt på 59,6 af verdens pc’er.Mozillas Firefox bliver anvendt på 12,9 procent af verdens pc’er, mens Apples Safari anvendes på 5,1 procent, hvilket er det højeste niveau for Safari i mere end to år.Microsoft har selv meddelt, at Edge har mere end 330 millioner brugere.Hvad kan få dig til at skifte til Edge? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.- men browseren kæmper forgæves mod Chrome, Firefox, Safari og selv IE[/b]