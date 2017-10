Ny-ansat it-sikkerhedschef i DSV: “Vi udsættes dagligt for angreb”

Transportkæmpen DSV oplever daglige forsøg på at trænge igennnem de it-sikkerhedsmæssige forsvarsværker.

"Borgeres og virksomheders digitale sikkerhed skal styrkes fra myndighedernes side. Når kriminaliteten i stigende grad bliver digital, må virksomhederne også kunne forvente, at politiet følger op med retsbeskyttelse, håndhævelse og bekæmpelse i den digitale verden," lød det dengang fra DI.



Det er kun et par måneder siden, at den mangeårige it-sikkerhedschef i A.P. Møller-Mærsk og chef for politiets cybercrime-center, Kim Aarenstrup, tiltrådte som ny it-sikkerhedschef i transportkæmpen DSV.Der var dengang tale om en nyoprettet stilling, som DSV valgte at oprette som en konsekvens af, at ‘it-sikkerhedstruslen er konstant og stigende,’ som det dengang lød fra DSV.At truslen er reel understreges af, at Kim Aarenstrup i et interview med Børsen fortæller, at han allerede har ‘søsat flere initiativer’ og ansat flere it-sikkerhedsfolk i koncernen med ‘særlige kompetencer.’DSV udsættes nemlig dagligt for it-angreb, hvor softwarerobotter og lignende ‘banker på’ for at se, om der er huller, som de kan smutte igennem.“Alle organisationer, både private og offentlige, udsættes for daglige angrebsforsøg, og selvom der er længere mellem de sofistikerede angreb, går der ikke en dag, uden at nogen scanner efter huller i forsvaret som en slags tag i håndtaget for at se, om døren er åben. Den slags ser vi selvfølgelig også i DSV. It-kriminelle scanner konstant internettet for sårbarheder og halvåbne døre,” siger Kim Aarenstrup til avisen.Kim Aarenstrup har været aktiv inden for it-sikkerhed siden computeren for alvor meldte sin ankomst i begyndelsen af 1980’erne. Han var med til at grundlægge politiets første specialenhed for it-kriminalitet, der i dag har udviklet sig til NC3.Desuden var han en af hovedkræfterne bag etableringen af Rådet for Større It-sikkerhed i 2008, som i dag er konverteret til Rådet for Digital Sikkerhed og har været formand for verdens førende rådgivende forum for it-sikkerhed og risikostyring, Information Security Forum, fra 2007-2014.En opgørelse fra Dansk Industri viste fornylig, at en ud af tre danske virksomheder i løbet af det seneste år er blevet ramt af hackerangreb eller virus.DI mener, at der skal sættes flere midler af til it-sikkerheds-initiativer samt at politiets arbejde på området skal styrkes.