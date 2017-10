Adskillige Nato-soldater udsat for russiske hacker-angreb: Går målrettet efter soldaternes smartphones

Nato-soldater der er udstationeret i Polen og de baltiske lande har oplevet, at personer med russiske ip-adresser har forsøgt at få adgang til deres smartphones.

Annonce:



Annonce:





Adskillige Nato-soldater, der er udstationeret i Polen og de baltiske lande har fået kompromitteret deres smartphones.Det skriver den amerikanske avis Wall Street Journal , der citerer kilder hos Nato.Ifølge avisen har russiske hackere tiltvunget sig adgang til soldaternes smartphones, i hvad der beskrives som et forsøg på at få adgang til at informationer om Nato-alliancens planer.I øjeblikket er knap 4.000 Nato-soldater udstationeret i Polen og de baltiske lande, og i 2018 vil også 200 danske soldater bliver udstationeret Estland, hvor de skal være med til at beskytte de østlige Nato-lande mod en voksende trussel fra Rusland.Den amerikanske oberstløjtnant Christopher L’Heureux, der er ansvarlig for Natos base i Polen, er en de soldater, der har fået sin telefon angrebet. Til Wall Street Journal fortæller han, at han opdagede, at en person med russisk ip-adresse forsøgte at få adgang til hans telefon.“Jeg tænkte, hvad pokker sker der. Hvem end de var, så forsøgte de at geo-lokalisere mig,” siger han til den amerikanske avis.Wall Street Journal beskriver, at mindst seks af den amerikanske oberstløjtnants underordnede har haft lignede oplevelser, ligesom at der også rapporter om at estiske soldater har oplevet mystiske episoder med deres smartphones.Da Folketingets Udenrigspoltiske Nævn i foråret rejste til Rusland, blev nævnets medlemmer rådet til ikke at medbringe deres smartphones, tablets eller computere på grund af risikoen for hackerangrebI stedet fik de udleveret en helt almindelig gammeldags Nokia-telefon, der er mindre sårbar overfor hackerangreb.I et interview med Berlingske tidligere på året anbefalede sikkerhedsekspert Peter Kruse, at også forretningsfolk følger politikernes eksempel og erstatter smartphonen med en gammeldags mobiletelefon, når de rejser til områder i verden, hvor der er risiko for at de kan blive udsat for hackerangreb.“Lad jeres gadgets blive derhjemme – særligt når I rejser til lande, hvor der er en interessekonflikt,” sagde han til Berlingske.