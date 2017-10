Google: Vores nye ørepropper kan oversætte 40 sprog i realtid

Googles nye øretelefoner - Pixel Buds - kan ifølge Google anvendes til simultan-tolkning mellem 40 forskellige sprog. Det vil sige, at man ifølge Google kan føre samtaler med personer, der ikke taler samme sprog som en selv.

Google har for alvor meldt sig på banen som hardware-producent.Det skete onsdag aften dansk tid, hvor Google løftede sløret for en lang række enheder, som selskabet har store forventninger til.Du kan se vores galleri med billeder af de forskellige enheder her: Galleri:Blandt nyhederne er de såkaldte Google Pixel Buds, der er ørepropper, som kan kobles trådløst til en musikafspiller.Foruden muligheden for musikafspilning og lignende, gemmer Pixel Buds på en helt ny funktion, som meget vel kan komme til at give genlyd, nemlig muligheden for oversættelse i realtid.Ørepropperne kan nemlig kobles sammen med Googles virtuelle assistent - der hedder Google Assistant - og herigennem løbende oversætte sprog til bæreren.Løsningen fungerer ved, at en person bører Pixel Buds i ørerne, mens en anden skal tale ind i telefonen.For at aktivere oversættelses-funktionen, trykker man på den højre øreprop og siger eksempelvis "Ok Google, help me speak french' hvorefter løsningen begynder at oversætte fra fransk til engelsk (som brugeren altså hører).Ifølge Google vil det blive muligt løbende at få oversat op mod 40 mellem hinanden.Det vil ifølge Google i praksis sige, at det med ørepropperne på plads i ørerne vil blive muligt at føre en samtale med en person, der taler et helt andet sprog, da Pixel Buds løbende vil oversætte, hvad der bliver sagt.Onsdag aften præsenterede Google løsningen live på scenen med en demo-oversættelse mellem svensk og engelsk.Du kan se demoen her.Flere af de amerikanske tech-medier svømmer over af begejstring over løsningen. Eksempelvis skriver Engadget, at løsningen ‘vil forandre verden.’Og Google bedyrer, at det bliver som at have ‘en personlig simultan-tolk med dig’ hele tiden.Skal successen sikres, kræver det dog, at løsningen virker upåklageligt.Hidtil har udfordringen for de digitale oversættelseassistenter været at håndtere grundlæggende sproglige udfordringer som grammatiske forskelle, forskelle i ord-stillinger samt eksempelvis ords dobbelt-betydninger, som varierer kraftigt fra sprog til sprog.Mange it-selskaber har gennem mange år forsøgt sig med oversættelses-assistenter med skiftende held.Blandt de første var AltaVistas Babel Fish, der i dag er 20 år gammel.Også Microsoft har en oversættelsesassistent i Skype (‘Live Translation’), som fungerer mellem fire talte sprog og 50 skriftlige sprog - men som ikke altid er hverken lige akkurat og lige hurtig.Microsoft lancerede også tidligere på året løsningen Presentation Translator i Power Point, som ifølge Microsoft i realtid kan oversætte engelsk til spansk og kinesisk.Googles Buds-løsning adskiller sig fra de øvrige produkter i markedet ved at kunne bæres i øret uanset hvor du befinder dig.I teorien vil det altså betyde, at du vil kunne forstå, hvad der bliver sagt til dig i lande, hvor man taler et andet sprog.