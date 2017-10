Morgen-briefing: SAP bag nye ‘digitalt eksperimentarium’ i København / DI Digital søger ny direktør - noget for dig? / Nye ejere vil børsnotere Toshibas chipforretning / Netflix sætter prisen op i USA - men er stadig en del billigere end i Danmark

SAP bag nye ‘digitalt eksperimentarium’ i København. DI Digital søger ny direktør - se opslaget her. Nye ejere vil børsnotere Toshibas chipforretning. Østrigsk valgkamp præget af falske Facebook-sider. Netflix sætter prisen op i USA - men er stadig en del billigere end i Danmark.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.SAP åbnede torsdag det såkaldte SAP Experience Center i København.Centret - der er sponsoreret af Apple, Intel og Hewlett Packard Enterprise - er et digital eksperimentarium, hvor man som gæst via 70 konkrete installationer og eksempler fra en række forskellige virksomheder kan få et indblik i, hvordan it kan ‘muliggøre virksomheders digitale transformation,’ som det hedder.Ideen er at kunne inspirere danske og nordiske virksomheder til det fremtidige arbejde.“Centeret er fyldt med metoder og værktøjer til at hjælpe både CXO'er, ledere og bestyrelsesmedlemmer samt politikere og andre beslutningstagere med at realisere deres digitale potentiale,” lyder det fra SAP.Blandt eksemplerne nævnes en demonstration af ‘fremtidens butik, hvor man kan målrette produkter og tjenester til sig selv’ samt en demonstration af et interaktivt bestyrelseslokale og et værksted med en 3D-printer.SAP meddeler, at Statoil og Vestas vise eksempler på digital transformation.Det digitale eksperimentarium ligger på øverste etage i SAP’s danske hovedkvarter på Lautrupsgade i den københavnske nordhavn.Interesseorganisationen DI Digital er gået på jagt efter en ny direktør, som skal afløse Adam Lebech, der for få dage siden sagde sit job op til fordel for en stilling som vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.Den kommende branchedirektør skal kunne samle alle DI Digitals medlemmer, som ‘spænder fra små iværksættere til nogle af Danmarks største virksomheder,” lyder det fra DI Digital.Hertil skal den kommende direktør “forstå de enkelte medlemmer og delbranchers behov og udfordringer. Du har en god teknologisk forståelse, og indgående kendskab til en eller flere af brancherne vil være en forudsætning for at bestride jobbet,” hedder det.DI Digital kræver desuden ‘dokumenteret ledererfaring,’ ‘teoretisk uddannelse på kandidatniveau,’ ‘stærke kommunikationsevner’ samt ‘politisk tæft.’Løn nævnes der intet om, men vi vurderer, at der er muligheder for en ganske fornuftig hyre for den rette kandidat.Du kan se hele jobopslaget fra DI Digital her: Branchedirektør til DI Digital. Kapitalfonden Bain Capital vil have børsnoteret Toshibas chipforretning inden for tre år, meddeler selskabet, der netop har underskrevet købspapirer på den store chip-forretning.Bain Capital købte for en uge siden efter et langt forløb forretningen i et konsortium sammen med Dell, Apple, Seagate og SK Hynix for 112 milliarder kroner.Bain Capital sigter efter at børsnotere Toshiba-forretningen på Tokyo Stock Exchange.Falske Facebook-sider er dukket op i den østrigske valgkamp, hvor en af favoritterne til at vinde det kampen om at blive Østrigs næste kansler er den blot 31-årige Sebastian Kurz.Ifølge Finans er der dukket flere falske sider op, der spreder ‘fake news’ om Kurz. Angiveligt er Facebook-grupperne sat i verden af Kurz’ modstandere.I en af dem hedder det, at han i al hemmelighed har en plan om at give flere flygtninge adgang til landet. En anden får ham til at fremstå som racistisk og jødehader.Ifølge en østrigsk avis er det kommet frem, at den israelske kampagnerådgiver Tal Silberstein står bag grupperne. Han er ekspert i smudskampagner og indtil fornylig rådgiver for den siddende kansler, socialdemokraten Christian Kern.De falske Facebook-grupper er nu lukket - i hvert fald dem, der er blevet afsløret som fake. Der er valg i Østrig 15. oktober.Netflix har netop sat prisen op herhjemme fra 89 kroner per måned til 99 kroner per måned. Men først nu hæver selskabet på samme måde prisen for to af selskabets tre abonnementstyper i hovedmarkedet USA.Her vil prisen for at kunne streame på to samtidige enheder stige fra 9,99 dollar til 10,99 dollar per måned. Prisen for at kunne streame på fire samtidige enheder stiger fra 11,99 dollar til 13,99 dollar per måned.Det svarer med dagens dollarkurs til knap 89 kroner for det dyreste abonnement.Det billigste abonnement - der giver mulighed for streaming på en enkelt enhed - vil fortsat koste 7,99 dollar per måned. Det svarer til godt 50 kroner per måned.Netflix i USA er trods de kommende prisstigninger fortsat billigere end de hovedkonkurrenten HBO Now, der koster 14,99 dollar (95 kroner) om måneden.