Plenti-direktør investerer formue i nyt it-projekt: Vil sælge økonomisystemer i skyen

Peter Mægbæk er over to omgange blevet en velhavende mand på at sælge selskaber til TDC. Nu sætter han formuen på spil i nyt it-projekt.

Annonce:



Annonce:

Peter Mægbæk solgte for nylig Plenti til TDC Group for 74 millioner kroner. Nu kaster han sig ud i et nyt it-projekt.

Peter Mægbæk tjente for nylig 74 millioner kroner på at sælge mobilselskabet plenti til TDC, og nu er han klar til at investere i et nyt selskab, der også skal sælge teknologi på abonnement.Det skriver Børsen Peter Mægbæk går ind som formand og investor i et nyt selskab, der skal sælge cloud-baserede økonomisystemer, og Peter Mægbæk har ambitioner om at omsætte for 50 millioner kroner i løbet af halvandet år.Men selvom ambitionerne er store, ligger der en udfordring i at finde medarbejdere, der har viden om både ERP-systemer og økonomi."Væksten bliver ikke svær at sælge. Men vi kommer til at kæmpe for at finde de rigtige kompetencer. Lige nu har vi kunder, der står i kø for at få lavet løsninger. Og det er selvfølgelig et problem," siger Peter Mægbæk til Børsen.Det nye selskab bliver en fusion af firmaerne Izara og Axspecialists og kommer til at fortsætte under Izara-navnet.Jakob Ingenman fra det oprindelige Izara bliver administrerende direktør, mens Thomas Henrik Meede fra Axspecialists bliver teknisk direktør.Peter Mægbæk har investeret et ukendt millionbeløb i virksomheden og er efter eget udsagn villig til at bruge flere penge på projektet, hvis det bliver nødvendigt for at få succes.