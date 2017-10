Medie: Russiske hackere brugte Kaspersky-software til at stjæle NSA-hemmeligheder

Sikkerhedsfirmaet Kaspersky er i strid modvind i USA, hvor selskabet anklages for lyssky samarbejde med russiske efterretningstjenester. Nu rapporterer Wall Street Journal, at hackere har brugt Kaspersky til at stjæle fra NSA.

Eugene Kaspersky er CEO og stifter af sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab. Han blev i sidste måned indkaldt til at vidne i den amerikanske kongres.

Statsstøttede russiske hackere har angiveligt brugt software fra sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab til at stjæle fortrolige dokumenter fra en ekstern NSA-entreprenørs personlige computer.Det skriver The Wall Street Journal Den unavngivne entreprenør havde tilsyneladende fjernet fortrolige dokumenter fra NSA og opbevaret dem på sin personlige computer, der kørte sikkerhedssoftware fra Kaspersky.Ifølge anonyme kilder, som Wall Street Journal har talt med, skal russiske hackere i 2015 have brugt Kaspersky-softwaren til at identificere NSA-dokumenterne for derefter at iværksætte et målrettet hackerangreb mod entreprenøren.De stjålne oplysninger indeholder angiveligt detaljerede beskrivelser af, hvordan NSA kompromitterer udenlandske computernetværk og forsvarer sine egne.De nye anklager mod Kaspersky kommer på et ubelejligt tidspunkt for det russiske sikkerhedsfirma, der i sidste måned blev bandlyst fra det offentlige USA.Det amerikanske ministerium for indenrigssikkerhed forbød midt i september alle offentlige myndigheder i USA, bortset fra militæret, at bruge Kaspersky-produkter på grund af mistanke om, at virksomheden er i lommen på Putin-styret.”Ministeriet er bekymret over forbindelsen mellem Kaspersky-ansatte og det russiske efterretningsvæsen, der under russisk lov kan kræve, at Kaspersky samarbejder og opfange kommunikation på russiske netværk", skrev ministeriet dengang i en pressemeddelelse.Kaspersky Lab afviser alle anklager, og det er værd at notere, at den aktuelle sag indtil videre udelukkende er baseret på anonyme kilder.