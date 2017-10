Forsvarsakademiet: Danmark bør sige nej til at deltage en ‘digital Geneve-konvention’

Danmark bør sige nej til at deltage i en ‘digital Genevekonvention’ der skal regulere staters adfærd i tilfælde af cyberkrig, lyder det fra Forsvarsakademiet.

Der har længe været tale om formuleringen af en form for digital konvention, der i stil med Geneve-konventionen skal fastlægge retningslinier for ‘ordentlig’ opførsel i tilfælde af krig.Forsalget kommer fra Microsoft, der har argumenteret for, at der er stærkt brug for sådan en digital Geneve-konvention i en tid, hvor hvor antallet af cyber-angreb stiger, og der er bred enighed om, at flere regeringer og lande står bag nogle af de mest effektive og skadelige angreb.Men Danmark bør sige nej til at være med i sådan en digital konvention, lyder det fra Forsvarsakademiet.Deltagelse er ‘langt fra i dansk interesse,’ lyder det fra Forsvarsakademiet.Det skyldes primært fire ting, lyder i en publikation fra Forsvarsakademiet med titlen “Danmark bør undgå en digital Genevekonvention’1: Åbningen af en forhandlingsproces i FN-regi’ vil kunne føre til diskussion af emner, som ‘Danmark ikke ønsker at genåbne.’Det drejer sig eksempelvis om emner som ytringsfrihed, menneskerettigheder online og det, som akademiet kalder for ‘styringen af internettets protokoller.’2: Åbningen af en forhandlingsproces kan underminere ‘igangværende drøftelser om international ret i cyberspace.’3: Ligeledes vil forhandlinger efter alt at dømme strande på, at flere stater faktisk er interesserede i at have muligheden for at ‘udnytte it-sårbarheder til at fange kriminelle, forhindre terrorisme og generel spionage,’ hedder det.4: Og endelig vil en konvention være vanskelig at håndhæve.Desuden kan forhandlinger om en eventuel digital konvention ifølge akademiet risikere at ‘underminere’ de drøftelser, der i dag pågår om international ret i cyberspace.Og så vil en konvention være meget svær at håndhæve, hedder det.“Enkonvention for statslig adfærd i cyberspace er vanskelig at håndhæve. Stater er sjældent villige til at fremlægge de tekniske beviser, de er i besiddelse af, da det forhindrer fremtidig indhentning,” hedder det.Forsvarsakademiet understreger dog, at Danmark trods anbefalingerne om at undgå en digital konvention skal undgå at læne sig tilbage på det cyberpolitiske område.Blandt andet anbefaler akademiet, at Forsvarsministeriet udvikler en procedure til at afklare, hvornår sårbarheder skal gemmes.Du finder publikationen fra Forsvarsakademiet her: Danmark bør undgå en ‘digital Genevekonvention.’ -konvention: Vil have lande til at forpligte sig i tilfælde af cyberkrig[/b]