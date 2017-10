Rekord: Aldrig har den danske it-branche haft så høj en omsætning - men eksporten halter efter

Den danske it-branche sætter ny rekord: Aldrig nogensinde har de danske it-virksomheder landet så høj en omsætning som i det første halve år af 2017.

Annonce:



Annonce:

Den danske it-branche har vind i sejlene. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik omsatte de danske it-virksomheder i de første seks måneder af 2017 for godt 110 milliarder kroner.Det svarer til en stigning på 3,3 procent sammenlignet med de første seks måneder af 2016, som også var en rekord på dette tidspunkt.Ifølge tallene er det ikke mindst eksporten af it-ydelser, der er årsag til fremgangen, lyder det i en meddelelse fra foreningen.“Her har særligt softwarevirksomhederne været gode til at tænke internationalt, og over halvdelen af deres omsætning kommer nu fra eksport,” lyder det fra IDC-analytiker Anders Elbak i en meddelelse fra IT-Branchen.Ifølge IT-Branchens tal udgør eksporten 29,1 procent af den samlede omsætning. Selv om det er udtryk for en ret høj vækst i forhold til samme periode i fjor, er det stadig alt for lidt, mener IT-Branchen.“Ser man på tværs af alle erhverv i Danmark, udgør eksporten i gennemsnit 35,1 procent af den samlede omsætning. Da vi sælger it-løsninger og services, der relativt nemt kan bruges i andre lande, bør vores eksportandel ligge højere end 35 procent. Så der ligger et stort vækstpotentiale for branchen i at tænke mere internationalt,” siger Birgitte Hass, der er administrerende direktør i IT-Branchen.Ifølge interesseorganisationens sammentælling beskæftigede den danske it-branche i juni 85.737 mennesker.Langt de fleste er beskæftiget i Aarhus og København. Det kan du læse mere om her:Computerworld udgav i sidste uge den årlige Top 100, hvor vi gennemgår de enkelte it-brancher og vinderne og taberne inden for hver kategori.Vores sammentælling af de 499 største it-virksomheder herhjemme viser, at der er rigtig god vind i sejlene med markante vækstrater i forhold til sidste år.Analysehuset Gartner vurderer desuden, at væksten globalt set vil fortsætte for it-branchen, hvor forventningen er, at der i 2018 vil blive omsat for gigantiske 23,43 billioner kroner - altså 23.430 milliarder kroner. Det svarer til en samlet vækst på 4,3 procent i forhold til 2017.-firmaers regnskaber: Sådan går det netop nu i den danske-virksomheder i Danmark er grundlagt i Danmark: Se listen her en danske it-branche vokser: Så mange danskere er beskæftiget i it-branchen [/b][/b]