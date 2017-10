Billede afslører: Er gamer-giganten Razer nu på vej med en smartphone?

Verdens største gamerbrand Razer kunne meget vel være på vej med sin egen smartphone til verdens gamere.

NextBit Robin var en smartphone, der delte alt til Nextbits cloudtjeneste.

Gamer-brandet Razer - mærket med det neon-lysende slange-logo - er på vej med en smartphone.I flere interviews har Razers CEO, Min-Liang Tan allerede bekræftet, at selskabet er på vej med en “mobil enhed,” der er rettet specifikt mod gamere og underholdning, og at den forhåbentligt udkommer, inden året er omme.”Og bare for lige at vække lidt interesse har Razers CEO sammen med selskabets direktør for mobil-afdelingen hos Razer, Tom Moss, sammen lagt billedet nedenunder på Twitter Tjek Razer-chefens lomme, hvor der tydeligt ligger en smartphone af en art med et stort, grønt Razer-logo på.Det kan selvfølgelig være en case på en iPhone, men det er næppe tilfældigt, at ikonet lige kan skimtes på det uploadede billede, og at det er sammen med Tom Moss.Tom Moss blev chef for Razers mobilafdeling tidligere i år, da Razer opkøbte smartphone-producenten Nextbit, hvor Tom Moss var CEO.Nextbit var grundlagt af tidligere Android-folk og HTC-designere og nåede at smide Nextbit Robin-telefonen på markedet: En ret nytænkende smartphone, hvor alt blev gemt i skyen, selv ubenyttede apps, men som ikke havde den store succes.Razer har også tidligere opkøbt det velkendte audio-selskab THX.Spørgsmålet er så, hvad Razer vil gøre med en “gamer-orienteret” smartphone.Pc-producenten Acer har tidligere lavet en gamer-tablet i Predator-serien, som aldrig rigtig blev en succes, så Razer skal virkelig overraske, hvis der skal stjæles markedsandele på et Android-marked, der styres af Samsung og Huawei.