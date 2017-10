Det sidste søm banket i Windows 10 Mobile-kisten: HP dropper al Windows Phone-udvikling

HP var den sidste seriøse producent af Windows-smartphones, så når HP stopper udviklingen, er det endegyldigt forbi med Windows 10 Mobile-enheder.

HP Elite X3

HP stopper al udvikling af Windows 10-smartphones og al support af eksisterende enheder i 2019.Det sker ifølge HP på grund af Microsoft generende mangel på interesse og udvikling af platformen.“Det giver ikke længere mening,” siger Nick Lazaridis, HP’s EMEA-chef til The Register HP havde ellers planlagt at producere flere Windows 10-telefoner, men har skiftet mening og er nu “mindre fokuseret” på Windows Mobile.HP lancerede sidste år sin HP Elite X3, der var en glimrende Windows 10-mobil, hvis største problem var Windows 10-styresystemet.Målet med Elite X3 var at have en smartphone, der kunne omdannes til både en desktop og bærbar computer via Microsofts Continuum-funktion.Over for The Verge fortæller en HP-talsmand, at HP ikke vil afvise, at der ikke kan komme en Windows-telefon i fremtiden, men at man først vil aflæse Microsofts fremtidige mobilplaner.Med Elite X3’s endegyldige er det dermed slut for Windows 10 Mobile-enheder.Microsoft selv har mere eller mindre glemt, at platformen eksisterer og har ikke selv udgivet nye smartphones siden Lumia 950 og 950 XL tilbage i 2015. Ligeledes lukkede Microsoft sin Lumia-produktion tilbage i december 2016.For danskerne var det mest tydelige søm i Windows 10 Mobile-kisten, da Danske Bank meldte ud, at MobilePay i den nærmeste fremtid ikke længere vil fungere på platformen.MobilePay er en af de absolut mest downloadede apps og benyttes af 3,5 millioner danskere - men ikke længere af Windows 10-brugerne.