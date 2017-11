Stifter af succesforeningen Coding Pirates stopper: Dette er jeg allermest stolt over

Efter fire år som formand stopper Martin Exner som formand for Coding Pirates.

I foråret afholdt Coding Pirates den første it-sikkerhedskonference for børn. Foto: Julie Marie Mikkelsen.

I 2013 var Martin Exner med til at stifte foreningen Coding Pirates, der i dag har knap 2.000 medlemmer i hele Danmark.Men efter snart fire år som formand for foreningen siger han nu stop og overlader formandsposten til Louise Overgaard, der indtil nu har været næstformand i Coding Pirates.“Vi har haft voldsom vækst, og er nu tæt på at have 100 lokalafdelinger i Danmark. Væksten kan ikke forstætte i det tempo, og i fremtiden vil formandsarbejdet derfor komme til at handle mere om drift og organisering af medlemssystemet, og det er ikke det, der tænder mig lige nu,” siger han til Computerworld.“Ja, 100 procent,” lyder det fra Martin Exner.Martin Exner vandt tidligere på året Computerworlds IT-Pris, der hvert år uddeles til en person, som på særlig vis har udmærket sig ved at bidrage til en positiv udvikling af den danske it-branche."I år hædres vinderen for sin enestående indsats for at kommende generationer af børn og unge ikke blot bliver forbrugere af teknologi, men kreative og innovative skabere. Dermed sår han frøet til fremtidens succesfulde opfindere, udviklere og entreprenører,” lød det i begrundelsen fra IT-Prisens dommerudvalg.Martin Exner, der er uddannet lærer, fortæller, at han fra barnsben har været besat af at spille computerspil og bygge ting i Lego, hvilket ofte gik ud over lektielæsningen.Men allerede dengang savnede han et fællesskab, hvor han i samarbejde med andre børn og voksne kunne udfolde sig kreativt.“Jeg er helt vildt stolt over, at vi nu har realiseret den ide. Jeg tror ikke alene, at det er børnene, der har savnet et fællesskab som Coding Pirates, men også mange frivillige der har savnet et hobbyfællesskab,” fortæller han.Da han sammen Coding Pirates anden medstifter Christian Hjorth Lund fik ideen i 2013, havde de ikke drømt om, at foreningen i dag ville have 2.001 aktive børn, mens yderligere 1.899 børn i skrivende stund står på venteliste for at blive optaget i Coding Pirates."Det er ret vildt at tænke på," siger Martin Exner.Han påpeger, at Coding Pirates succes ikke blot skal måles på medlemstallet men også på organisationens indfyldelse på den politiske debat, hvor der gennem de seneste år er kommet et stigende fokus på behovet for at undervise i programmering i folkeskolen.“Jeg bilder mig selv ind, at vi har haft indflydelse på, at det it-kreative nu er på vej ind i folkeskolen. Det håber jeg i fremtiden vil sætte sine spor ikke bare hos de enkelte børn mens også i samfundsøkonomien,” siger han.“Der er jo ingen grænser for, hvilke skøre projekter som børnene er lykkedes med, og det har gjort stort indtryk på mig, når jeg kan se børn, der har succes med deres projekter. Eksempelvis har vi børn, der har udviklet spil, som nu er blevet downloadet mellem 50.000 og 100.000 gange i App Store. ""Jeg bliver dog særligt glad, når jeg oplever, at børn, der har passeret vores aldersgrænse på 17 år, efterfølgende vælger at fortsætte som frivillige. Det har vi flere eksempler på,” siger han.Martin Exner fortæller, at Coding Pirates også har oplevet en række episoder med børn, der har brugt deres nyfunde it-kompetencer på uheldige måder.“Nogle børn har oplevet, at de pluselig har kunnet ting, som de ikke tidligere har været i stand til. Eksempelvis har vi haft en episode med nogle børn, der hackede sig ind på infoskærmene på, og vi har også haft en episode med nogle børn, der selv havde lavet strømstik, som kunne sættes i et netværksstik. Det kunne være gået frygteligt galt, men heldigvis var vi i stand til at stoppe den slags episoder, før de udviklede sig,” Martin Exner.Han forklarer, at episoder som disse har været en medvirkende årsag til, at Coding Pirates i foråret arrangerede en it-sikkerhedskonference, hvor 200 børn deltog i workshops og lyttede til foredrag om it-sikkerhed.“Det var en konference, der blev afholdt udelukkende på børnenes egne præmisser, og det er måske det i min formands-tid, som jeg er allermest stolt af, “siger han.Efter sin afgang som formand vil Martin Exner dog fortsætte som aktiv i foreningen, hvor han blandt andet vil arbejde med udvikling af undervisnignsmaterialer.Derudover har han siden starten af august været ansat som konsulent på professionshøjskolen UCC i København, hvor han blandt andet skal være med til at undervisere kommende skolelærere i it og programmering.