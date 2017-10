Klar besked fra dansk bredbånds-professor: Glem diskussionen om fiber versus kobber - det er slet ikke det vigtige

Foto: Anders Engelbøl.

Tele2017: Der er for meget fokus på diskussionen om fiber versus kobber. Skal vi have bedre bredbånd, får vi brug for mange forskellige teknologier, argumenterer dansk professor.

“Nogle gange kan man få en fornemmelse af, at det er enten eller: Kobber eller fiber. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi tænker på, at vi for at løse fremtidens problemer, skal samtænke teknologier.”Det var det centrale budskab fra morgenstunden til de omkring 100 deltagere til den årlige danske telekonference, Tele2017, der finder sted onsdag i København.Afsenderen var Lars Dittmann, professor, Fotonik, DTU.“Jeg er meget glad for at vi får lov til at bringe noget teknik ind i debatten. Det drukner nogle gange i jura, politik og regulering,” indledte han.Herefter uddybbede professoren sit budskabet om, hvorfor debatten og fiber versus kobber skal have et andet fokus:“At få fiberen helt ind igennem husmuren, er sådan set ligegyldigt. Det handler om at bringe den tættere på brugeren, så vi kan optimere de andre teknologier. Der vil eksempelvis næsten altid være en eller anden form for trådløs teknologi, der vil hjælpe os de sidste meter,” forklarede Lars Dittmann.Han understregede, at fiber som teknologi har mange fremragende egenskaber, og at fiber-teknologien faktisk har langt mere kapacitet, end man udnytter i dag.“Fiber i access-nettet er basalt set det samme som de sidste 25 år - og vil være det de næste 25 år. Grunden til, at man kører fiberen ved en meget lavere bitrate, end den egentlig har kapacitet til, er økonomiske hensyn,” sagde Lars Dittmann til en sal fyldt med repræsentanter fra den danske telebranche.Professor Lars Dittmann fra DTU mener, at vi i stedet skal begynde at anskue fiber på en anden måde:“Fiberen er ikke en parrallel teknologi til coax, kobber eller trådløse løsninger. Det er en underliggende - enabling - teknologi,” sagde han på konferencen.“Når vi på kobber kan begynde at få flere hundrede megabit per sekund, er det udelukkende fordi, at kablerne bliver gjort kortere og kortere, og fiberen kommer tættere og tættere på husstanden.”“Fiberen rykker tættere og tættere på brugeren. Det er økonomisk optimering i access-nettet,” lød det fra Lars Dittmann.Lars Dittmann forklarede, at hvor den såkaldte ‘last mile’ typisk har været to til 10 kilometer, så er det nu snarere nogle få hundrede meter, der er last mile. Det er det, der fører til øget kapacitet på coax, kobber og wireless.“Næste generations fiber er, at den kommer endnu længere ud til brugeren for at øge kapaciteten. Det er måske ikke så afgørende, hvilken teknologi, brugeren så er sluttet til - om det er kobber, fiber eller wireless.”Samtidig kunne Lars Dittmann glæde sig over, at debatten om bredbånd er blevet mere nuanceret i de senere år.“Man begynder at forstå, at det, der skal drive det her, ikke kun er en højere bit per sekund, det er også en mere stabil og tilgængelig infrastruktur. Der kommer også et større og større fokus på at nedbringe latency.”“Kapaciteten på fiberen er absolut ingen udfordring. Det er en udfordring at se sammenhængen med de andre teknologier,” lød det fra DTU-professoren.Tele2017-konferencen er arrangeret af IT-Branchen, Dansk Erhverv, Dansk Energi, Teleindustrien, DI Digital og IDA.