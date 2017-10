Danmarks teleminister på scenen foran hele den danske telebranche - men han afslørede ikke den dato, alle venter på

Selvom Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) onsdag holdt tale for hele den danske telebranche, afslørede han ikke en konkret dato for det nye danske teleforlig, som alle venter på.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) havde onsdag frokost en unik mulighed for at annoncere, hvornår regeringen kommer med det længe ventede udspil til et nyt dansk teleforlig.De omkring 100 repræsentanter for den danske telebranche, der var samlet til den årlige telekonference, Tele2017, måtte dog lytte forgæves efter en konkret tidsplan fra ministerens side.“Når regeringen kommer med et udspil til nyt teleforlig - og jeg erkender, at ventetiden har været lang, men det kommer - vil det være fokuseret på, at Danmark fortsat skal have en telebranche i verdensklasse,” var den mest konkrete kommentar fra ministeren.Som Computerworld skrev allerede i foråret, vil regeringen fremlægge et udspil til et nyt teleforlig, der skal erstatte det nuværende fra 1999."Jeg ser frem til at kunne fremlægge regeringens udspil kort efter sommerferien. Og jeg ser frem til at kunne drøfte det med de forskellige interessenter," sagde Lars Christian Lilleholt i maj måned.Alt tyder dog på, at udspillet blandt andet er forsinket, fordi man også i EU-regi arbejder på nye telepolitiske tiltag, og fordi Danmark i næste måned skal have et kommunalvalg.En stor del af telepolitikken er nemlig også kommunale spørgsmål.Energi-, forsynings- og klimaministeren lagde dog i sin tale onsdag ikke skjul på, at ventetiden med det nye teleforlig ikke skyldes manglende interesse for telebranchen fra regeringens side:“Regeringen sætter stor pris på det gode og konstruktive samarbejde med telebranchen.” kvitterede ministeren.“Som sagt kommer regeringen med et udspil til et teleforlig inden for den kommende tid,” gentog han.