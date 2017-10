Morgen-briefing: Skat og Mobilepay går sammen for at sikre skatteindtægter fra deleøkonomi / Gratis offentligt WiFi med EU-støtte er vedtaget / Dansk iværksætter satser på betalingskort med fingeraftrykscanner / IBM's supercomputer Watson kan nu tale dansk

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her er ugens første overblik over de vigtigste it-nyheder.Den populære betalingstjeneste Mobilepay, som er ejet af Danske Bank, går nu i samarbejde med skattemyndighederne for at sikre, at deleøkonomiske ydelser bliver beskattet. Det skriver Børsen.Fremover skal brugerne af Mobilepay kunne se, om der bliver betalt skat af det beløb, man overfører som betaling for ydelsen, fortæller skatteminister Karsten Lauritzen (V), der i dag mandag sammen med to ministerkolleger fremlægger regeringens deleøkonomiske strategi.Mobilepay skal desuden udvikle en API, som betalingstjenester og deleøkonomiske aktører kan bruge til at koble betalingsdelen sammen med skattesystemet. Det hele skal være klart i midten af 2019."Vi gør det, fordi vi tror, at det vil gøre det nemmere for vores privatbrugere og virksomheder at aflevere informationer til skattemyndighederne. Så vi ser det som en konkurrencefordel at være blandt de første," siger Bo Tolstrup Christensen, der er udviklingschef i Mobilepay, til Børsen.Løsningen kan også sikre, at man får de fradrag for bidrag til velgørende organisationer, man er berettiget til, men som mange glemmer.Gratis WiFi med EU-støtte på offentlige torve, pladser parker, sygehuse med mere kan snart blive virkelighed i mange byer i EU - og også i Danmark.EU’s medlemslande har sammen med Komissionen og Europaparlamentet afsat næsten 900 millioner til projektet, og beslutningen skal nu implementeres i dansk lovgivning. Det sker formentlig allerede i denne måned, skriver Berlingske.Dermed kan regionerne og kommunerne meget snart søge om støtte til etablering af gratis WiFi. Etablering af gratis WiFi er ikke telebranchens kop te, som frygter, at man bruger offentlige midler til at konkurrere med private aktører.EU-midlerne må dog ikke bruges til at etablere WiFi på steder, hvor det i forvejen findes hotspot og lignende drevet af private virksomheder.Den danske iværksætter Frank Sandeløv har etableret firmaet Cardlab, som i samarbejde med det svenske selskab Fingerprint Cards vil have betalingstjenesterne til at bruge betalingskort med indbygget fingeraftrykscanner.Frank Sandeløv fortæller til Børsen, at teknologien er udviklet af Fingerprint Cards, og at Cardlab skal stå for implementeringen i kortene, der som noget nyt kan masseproduceres.Ekspert i betalingsløsninger på CBS, Jonas Hedman, siger dog til Børsen, at han er i tvivl om denne teknologi er den rigtige. Apple har eksempelvis valgt en anden teknologi, så nu er der lagt op til en kamp om standarder, siger han.Cardlabs løsning testes af seks banker verden over, og firmaet håber, at teknologien kan vinde indpas i løbet af 2018, skriver Børsen.Uddannelsesinstitutionen Cphbusiness og IBM Danmark har netop afslutet et samarbejde, hvor man via kunstig intelligens har analyseret jobannoncer på dansk, skriver IBM i en pressemeddelelse.IBM har peget supercomputeren Watson i retning af 600 jobannoncer inden for salg og markedsføring, og bedt den finde mønstre og tendenser i, hvad virksomhederne leder efter.Resultatet af analysen viste bl.a., at der er stor efterspørgsel på kompetencer indenfor projektledelse i salg- og markedsføringsbranchen.Derudover kom det frem, at branchen ikke længere efterspørger et IT-kørekort, hvilket kunne hænge sammen med, at der er brug for mere specifikke IT-kundskaber, eller at den generelle IT-kyndighed er steget.Hvor sprogbarrieren tidligere har betydet store omkostninger inden for databehandling, har det i dette tilfælde taget mindre end en uges arbejde at indstille Watson til at analysere branchens efterspørgsel i de dansksprogede annoncer.