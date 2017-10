Rejser, middage og computere for hundredtusinder: Her er alle “gaverne” i den store bestikkelsessag

Det er ikke småting, som Atea beskyldes for at have bestukket Region Sjællands daværende it-chefer med i den store bestikkelsessag. Få overblikket her.

I morgen tirsdag starter den største del af bestikkelsessagen, hvor tre tidligere it-ledere hos Region Sjælland samt tidligere Atea-chefer skal for retten.Det er denne sag, der startede hele skandalen, hvor op imod 60 mennesker har været sigtet for at have modtaget eller tilbudt bestikkelse.Indtil videre er 13 personer kendt skyldige i at have modtaget bestikkelse som offentligt ansat. Kun to er blevet frifundet.Det har indtil videre været bestikkelse i mindre skala. De dømte modtog eksempelvis smartphones eller fjernsyn, eller de fik mulighed for at købe en tablet til en markant lavere pris end markedsprisen, hvilket også anses for at være bestikkelse.De kommende sager er af en helt anden størrelse og omfang. Her skal tre it-chefer fra Region Sjælland forklare, hvordan de ifølge Anklagemyndigheden blandt andet kan have taget på gentagne rejser til op imod 400.000 kroner for penge, som Region Sjælland havde til gode hos Atea.Anklagemyndigheden mener, at da turen blev tilbudt af Atea, er det bestikkelse, og da pengene i princippet er regionens tilgodehavende, at det samtidig er underslæb af særlig grov beskaffenhed.Herunder har vi samlet hele listen af de ture, restaurantbesøg og hardware, som de sigtede fra Region Sjælland har modtaget i perioden 2009 til 2014.Det er disse forhold, som ifølge anklagemyndigheden er bestikkelse fra Atea for i første omgang at holde på Region Sjælland som kunde og efterfølgende for at få regionen over til tre tidligere Atea-chefers nystartede virksomhed, 3A-it.To af regionens it-chefer fik betalt private udgifter og udgifter til rejseomkostninger, hotel, flybilletter, middage mv. ud over det beløb, som var aftalt med regionen, via penge som regionen havde til gode hos Atea.Begge fik betalt udgifter ikke under 30.390,50 kroner og lod regionen uretmæssigt betale for salgschefens udgifter forbundet med rejsen. I alt havde regionen uretmæssigt udgifter for ikke under 122.487,47 kroner.To af regionens it-chefer fik betalt private udgifter og udgifter til rejseomkostninger, hotel, flybilletter, middage mv i forbindelse med en tjenesterejse ud over det beløb, som var aftalt med regionen via penge, som regionen havde til gode hos Atea.Begge fik hver betalt udgifter ikke under 36.026,63 kroner og lod regionen uretmæssigt betale for salgschefens udgifter forbundet med rejsen. I alt havde regionen uretmæssigt udgifter for ikke under 143.071,62 kroner.Regionens it-chef modtog 12 flasker rødvin, hotelophold på Radison Blu Scandinavia for it-chef og ægtefælle samt middag på restaurant Era Ora sammen med Ateas salgschef. Alt betalt med regionens tilgodehavende hos Atea. Samlet pris: 9.959 kroner.Atea betaler restaurantbesøg for to chefer fra Region Sjælland med to ledsagere. Pris: 10.146 kroner.Fik betalt private udgifter og udgifter til rejseomkostninger, hotel, flybilletter, middage mv ud over det beløb, som var aftalt med regionen via penge, som regionen havde til gode hos Atea.Begge fik betalt udgifter ikke under 30.390,50 kroner og lod regionen uretmæssigt betale for salgschefens udgifter forbundet med rejsen. I alt havde regionen uretmæssigt udgifter for ikke under 122.487,47 kroner.It-chef hos Region Sjælland køber et 55 tommer Samsung-fjernsyn for 12.788,75 kroner til en reel værdi for 22.999 kroner og har dermed fået en prismæssig fordel på 10.210,25 kroner.Atea betaler for restaurantbesøg for en af regionens it-chefer og ægtefælle. Pris: 2.447 kroner.Atea betaler for restaurantbesøg på Geranium for to af regionens it-chefer og én ægtefælle. Pris: 8.394 kroner.Atea betaler for restaurantbesøg på Geranium for to af regionens it-chefer og ægtefæller. Pris: 16.199 kroner.To it-chefer fra Region Sjælland sammen med to Atea-chefer fik betalt private udgifter og udgifter til rejseomkostninger, hotel, flybilletter, middage mv i forbindelse med en overvejende privat rejse. Rejsen blev blandt andet betalt via penge, som regionen havde til gode hos Atea.Rejsen kostede samlet set 218.817 kroner, hvoraf 101.000 kroner ufrivilligt blev betalt af Region Sjælland.De to it-chefer spiste sammen med én ægtefælle på restaurant Era Ora samt hotelovernatning for den ene it-chef samt ægtefælle på Hotel Best Western City, København. Samlet pris: 19.472 kroner som blev trukket fra penge, som Region Sjælland havde til gode hos Atea.It-chef hos Region Sjælland spiser middag på restaurant AOC i København sammen med Ateas daværende salgschef og ægtefæller for knap 11.400 kroner betalt med Region Sjællands tilgodehavende hos Atea.Region Sjællands it-chef rejste til Las Vegas og Florida af privat karakter sammen med den daværende salgschef hos Atea, hvor Atea betaler flybilletter, hotelophold, billeje, middage med videre med midler, som regionen havde til gode hos Atea.I alt lød prisen på 126.381,07 kroner.Regionen it-chef køber en Alienware-pc (gamercomputer), en touch-skærm, monitor, en laseret-printer og dockingstation samt tre muse og tastaturer, som tiltalte uretmæssigt fik Atea til at betale for midler, som Region Sjælland havde til gode hos Atea. Regionen led dermed et tab på 48.656 kroner.Regionens it-chef fik betalt middagsbesøg på restaurant MASH sammen med ægtefælle inklusiv champagne til en samlet værdi på 2.933,78 kroner.Regionens it-chef overnatter med ægtefælle på Hotel Copenhagen Strand i København, hvor udgifter delvist betales af Atea via Region Sjællands tilgodehavende. I alt har Region Sjælland et tab på 3.127,04 kroner.Regionens it-chef tager på hotelophold inklusiv middag med ægtefælle og to yderligere ansatte i regionens it-afdeling samt ægtefæller til en samlet værdi på 24.788,53 kroner. Penge trukket fra Regionens tilgodehavende hos Atea. It-chefen og ægtefælle hæfter sig for 7.056 kroner.Regionens daværende it-supportchef og Ateas salgschef med ægtefæller rejste til Rom betalt via tilgodehavender. I alt blev Region Sjælland påført et tab på 27.256,21 kroner.Regionens to it-chefer rejste sammen med de tre sigtede Atea-chefer til Dubai, hvor de to it-chefters udgifter blev betalt fra regionens tilgodehavender af de tre Atea-chefer. Rejsen bød blandt andet på billetter til Formel 1-løb, fly på businessclass og hotelophold.Samlet pris lyder på 408.825 kroner, hvoraf regionen har haft et tab på 256.122 kroner.Regionens daværende it-chef samt tre ansatte i it-afdelingen og Ateas salgschef tog på hotelophold på Hotel Bella Sky og middag på Kong Hans i København. Hotel og restaurant var betalt via midler, som Region Sjælland havde til gode hos Atea. I alt blev Region Sjælland påført et tab på 19.234,79 kroner.