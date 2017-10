Alvorlige adgangskode-sårbarheder i macOS får Apple til at udsende hasteopdatering

To alvorlige sårbarheder i Apples Mac-styresystemet, der potentielt kan give it-kriminelle adgang til dine adgangskoder, får nu selskabet til at udsende en hasteopdatering.

Det er kun få uger siden, at Apple frigav den nyeste udgave af macOS, High Sierra.Alligevel udsender selskabet nu en hasteopdatering til styresystemet, der kan installeres gratis på alle Mac-computere fra 2010 og nyere.Opdateringen, macOS High Sierra 10.13, lukker to sårbarheder, meddeler Apple. Den ene sårbarhed betyder, at en angriber kan få adgang til en krypteret udgave af Apple File System (APFS). Det kan ske, hvis brugeren har sat et adgangskode-hint op i Diskværktøj - selve adgangskoden bliver nemlig opbevaret som hintet.Den anden sårbarhed betyder, at en ondsindet applikation har mulighed for at opsnappe adgangskoder fra Apples keychain-løsning, der anvendes, når man skal logge ind fra forskellige Apple-enheder på de samme tjenester.En sikkerhedsekspert viser herunder, hvorfor især den første sårbarhed i High Sierra er ganske alvorlig: