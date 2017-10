Regeringen vil fremme deleøkonomi og stoppe skattesnyd: På vej med vigtige tiltag for Airbnb-brugere

Regeringen vil give et højere skattefradrag til dem, der blandt andet udlejer deres bolig i kortere perioder, eksempelvis via Airbnb.

Deleøkonomi er en god ting, mener regeringen, der vil fremme danskernes deling af blandt andet boliger.Derfor vil regeringen give et højere skattefradrag til dem, der blandt andet udlejer deres bolig i kortere perioder, eksempelvis fra tjenester som den populære Airbnb.Det skriver Politiken Regeringen vil specifik hæve bundfradraget fra de nuværende 24.000 kroner til 36.000 kroner i indtægter på korttidsudlejning af helårsboliger eller sommerhuse.Dette vil dog kun ske via tjenester, som automatisk indberetter til Skat. Dette skal ske for at stoppe snyd og sikre korrekt beskatning, og samtidig bliver det kun lovligt at udleje sin bolig i 90 dage om året eller kun 30, hvis det sker via en tjeneste, der ikke selv indberetter til Skat.Det specifikke forslag omkring udlejling af boligen er et af 22 forslag til at fremme deleøkonomien i Danmark, som regeringen vil fremlægge mandag.Det nye udspil har et indbygget økonomisk incitament, der skal fremme brug af tjenester, som samarbejder med Skat. Det er blandt andet sket med Airbnb, som Skatteminister Karsten Lauritzen har været i direkte dialog med, og som udtrykker tilfredshed med udspillet, skriver Politiken.“De foreslåede regler er moderne, klare og enkle for alle parter, og de vil være med til at sikre, at myndighederne modtager dette vigtige finansielle bidrag. Vi takker myndighederne for deres progressive tilgang til sagen; Vi ønsker et godt samarbejde med dem og vil også fremover være branchens førende virksomhed på dette område,” skriver Airbnb ifølge Politiken.I Danmark har du også andre deletjenester, som ofte benyttes af danske brugere. Det gælder blandt andet GoMore, der både tilbyder samkørsel og egentlig udlejning af din bil til andre.