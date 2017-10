Så er det officielt: Microsoft dropper at udvikle mere på Windows 10 Mobile - det er helt slut

Microsoft har nu officielt meldt ud, at den videre udvikling af Windows 10 Mobile er slut.

Du ved det, vi ved det, selv de største fans ved det godt inderst inde, og nu er Microsoft også selv ude og sige det:Windows som smartphone-styresystem er dødt.For de fleste kommer det næppe som en overraskelse.Microsoft selv har ikke lanceret en ny Windows 10-telefon siden Lumia 950 og 950XL tilbage i 2015, og virksomheden stoppede produktionen af Lumia-telefoner i vinter.Selv HP har meldt ud, at der ikke kommer flere Elite X3-telefoner i fremtiden: Det sidste søm banket i Windows 10 Mobile-kisten: HP dropper al Windows Phone-udvikling Og nu har Microsoft selv meldt det ud: Microsofts Joe Belfiore, tidligere device- og Windows 10 Mobile-chef, har meldt ud på Twitter, at platformen stadig vil modtage sikkerhedsopdateringer, men at der ikke længere udvikles på nye funktioner.Det har længe været tydeligt, at der ikke har været fokus på Windows 10 Mobile hos de redmonske udviklere. Sidste år skar Microsoft tusindvis af jobs af sin mobildivision og nedskrev sit Nokia-opkøb med flere milliarder kroner.Selv Joe Belfiore og Bill Gates har for længe siden skiftet til Android fremfor Windows-telefoner.Det største problem for Microsoft var den evige mangel på apps - eller i hvert fald kvalitetapps - i app storen på Windows-mobiler.Og lykkedes det endelig Microsoft at lokke selskaber til at udvikle apps til platformen, blev de ofte glemt eller nedprioriteret i flere måneder. Det gælder eksempelvis med Spotify-appen, hvor funktioner ofte først kom et halvt år efter iOS og Android.Ifølge Belfiores tweets prøvede Microsoft at betale sig fra udviklingen af apps, men lige lidt hjalp det: Der var ganske enkelt for få brugere til, at det skabte interesse hos udviklerne.Det danske nådestød kom, da Danske Bank meldte ud, at MobilePay inden længe ikke længere ville fungere på Windows 10 Mobile: Danske Bank dropper MobilePay til Windows: Lægges nu i graven Microsoft har dog indset nu, at en mobilplatform er ligegyldig for virksomhedens succes.I stedet udkommer Microsoft nu med apps til iOS og Android, og de fleste af Microsofts tjenester fungerer på tværs af alle platforme.