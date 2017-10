Kunstig intelligens skal afsløre 73 år gammelt nazi-mysterium

Anne Frank blev den 3. september 1944 deporteret til Auschwitz. Formodentligt efter, at hendes familie blev angivet af en ukendt stikker. Foto: Jacob Ø. Wittorff

En tidligere FBI-agent leder et hold af 20 efterforskere, der med hjælp fra kunstig intelligens skal afsløre et af verdenshistoriens største stikkermysterier.

Kunstig intelligens skal afsløre mysteriet om, hvem der stak den jødiske pige Anne Frank og hendes familie, da de for snart 73 år siden blev pågrebet af nazisterne i et baghus i Amsterdam.Ifølge nyhedsbureauet Reuters er en tidligere FBI-agent ved navn Vincent Pankoke blevet sat i spidsen for et hold bestående af 20 efterforskere, der skal kuglegrave sagen med hjælp fra kunstig intelligens.I dag er det kun ganske få potentielle vidner, der er i live, ligesom at det ifølge Vincent Pankoke heller ikke vil være muligt at finde tekniske beviser.I stedet vil efterforskerne samle en database, der blandt andet kommer til at bestå af oplysninger om hollandske nazi-kollaboratører, informatører, historiske dokumenter og politi-rapporter.“Vi vil indlæse hvert eneste stykke data, vi kan finde. Der er så meget information derude, som der aldrig er blevet kigget på,” siger Vincent Pankoke til Reuters.Ifølge Vicent Pankoke er datamaterialet så omfangsrigt, at ét menneske i hele sin levetid ikke vil kunne nå at læse det hele igennem.Reuters oplyser, at efterforskningsholdet vil samarbejde med det hollandske big data-firma Xomnia, der har udviklet en algoritme som muligvis kan afsløre hidtil ukendte sammenhæng i datamaterialer, og dermed gør det muligt at komme tættere på stikkerens identitet.Der har været mange teorier om, hvem der har stukket familien Frank, men ifølge Reuters kom en undersøgelse i 2016 frem til, at der er muligt, at familien slet ikke blev stukket, men blot blev opdaget af nazisterne ved et tilfælde.Anne Frank og hendes familie blev anholdt den 4. august 1944, og den 3. september blev de deporteret Auschwitz.Efterfølgende blev hun sammen med sin søster, Margot, sendt videre til koncentrationslejren Bergen-Belsen. Her omkom begge søstre på et ukendt tidspunkt i starten af 1945.Anne Franks far, Otto Frank, overdrog efter 2. verdenskrigs afslutning hendes senere verdensberømte dagbog til en hollandsk historiker, og i 1947 blev dagbogen første gang udgivet på hollandsk.