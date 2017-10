Kæmpe test af nye iOS-versioner på ældre iPhones: Sådan påvirker et nyt iOS performance på din iPhone

Der florerer mange rygter om, at Apple bevidst forringer performance på ældre iPhones med nye udgaver af iOS. Nu undersøger kæmpe test, om det passer eller ej.

Rygtet om at Apple 'bevidst' gør ældre iPhones langsomme, når nye versioner af iOS udkommer, er langt fra nyt.Det har floreret på nettet og i sociale fora i årevis, og det kommer op til overfladen med fornyet kraft hvert år, når en ny udgave af iOS lander på markedet.Men mens det er ganske vist, at nogle iPhones får problemer med eksempelvis batteritiden med nye iOS-opdateringer, så er det nok trods alt mere tvivlsomt, om Apple bevidst forringer performance.Mere oplagt er det måske, at den lidt ældre hardware ganske enkelt bare har svært ved at følge med, når nye softwarefunktioner og lækre grafiske animationer og detaljer lanceres.Alligevel lever historien om Apples 'bevidste' handling videre, og nu har benchmark-firmaet Futuremark sat sig for at gå mere videnskabeligt til værks i forsøget på at finde svaret på, om det passer eller ej, at Apple bevidst gør ældre iPhones langsomme.Futuremark skriver, at man siden 2016 med 3DMark har indsamlet over 100.000 benchmark-resultater for syv forskellige iPhone-modeller med forskellige versioner af iOS.Mest interessant er det måske at se resultaterne for den ældste iPhone-model, der har fået det nye iOS 11 fra Apple - det er iPhone 5s.Her viser Futuremarks analyser med al tydelig, at der ingen forskel er på hverken CPU- eller GPU-performance på en iPhone 5s med iOS 9, iOS 10 og iOS 11.“Som du kan se, har iPhone 5s GPU performance været konsistent fra iOS 9 til iOS 11 med kun mindre variationer, der ligger inden for det normale,” skriver benchmark-firmaet.Også CPU-analyserne bekræfter den konklusion:"Det er igen tydeligt, at iOS-opdateringer ikke har haft nogen signifikant effekt på performance.”Futuremark har udført den samme test på iPhone 6, iPhone 6s og iPhone 7 - og også her er det konklusionen, at nye iOS--opdateringer ikke skader performance, sådan som mange ellers påstår, at de gør.Det passer ganske enkelt ikke.“Vores benchmarking-data viser, at snarere end at forringe performance på ældre modeller, så gør Apple faktisk et godt stykke arbejde med at understøtte de ældre enheder med hyppige opdateringer, der fastholder et konsistent performance-niveau på tværs af iOS-versioner.”Samtidig skriver Futuremark dog også i analysen, at man eksempelvis godt kan opleve, at en ny funktion iOS kræver flere ressourcer, fordi den er udviklet til den nyeste iPhone.Man kan omvendt også opleve, at en ældre app ikke kører optimalt på den nyeste udgave af iOS.Det er dog et dilemma, der altid er aktuelt med nye styresystem-versioner fra de forskellige leverandører, og det er altså ikke et udtryk for, at den nye udgave af styresystemet i sig selv forringer performance.