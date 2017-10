Produktionshelvede får Tesla til at udskyde lancering af elektrisk lastbil

Tesla står midt i produktionshelvede, der kan afgøre virksomhedens fremtid. Derfor bliver virksomhedens næste store satsning udskudt.

Tesla udskyder præsentationen af en ny elektrisk lastbil.









Det har Teslas stifter og administrerende direktør Elon Musk oplyst i et tweet. Nu bliver lastbilen i stedet først præsenteret den 16. november, og udskydelsen kommer efter, at den amerikanske elbilsproducent i sidste uge kunne afsløre, at den endnu ikke er i stand til at producere virksomhedens seneste bil, Model 3, i det lovede antal.Elon Musk bedyrede tidligere på året, at Tesla i september ville være i stand til at producere 1500 biler, men Tesla endte dog blot med at producere 260 styk af den nye model, som kan vise sig at være afgørende for virksomhedens fremtid.Ifølge Elon Musks tweet er det netop disse produktionsproblemer, der får virksomheden til at udskyde præsentationen af lastbilen.I stedet vil Tesla i den kommende tid bruge ressourcerne på at få produktionen af Model 3 på ret køl.Indtil videre har Tesla udelukkende adresseret markedet for personbiler i luksusklassen, men nyhedsbureauet Reuters skrev tidligere på året, at det er Teslas forventning, at en lastbil vil gøre det muligt at gøre indhuk i den del af fragtmarkedet, der i dag er domineret af dieseldrevne lastbiler.En dieseldreven lastbil kan som regel køre 1900 km på en fyldt tank, mens Tesla kommende lastbil ifølge Reuters menes at have en mere begrænset rækkevidde på mellem 320 og 480 km.Elon Musk har dog så sent som i sommer sagt, at han forventer at Tesla vil være i stand til at skabe en elektrisk lastbil, der kan køre "lange ture".“Mange mennesker tror, at det ikke er muligt at skabe en elekrisk lastbil, der kan kan trække tunge læs på lange distancer. Men vi føler os overbeviste om, at det er muligt,” sagde Elon Musk.Produktionen af den nye Model 3 kan vise sig at være knald eller fald for Tesla, der endnu mangler at bevise, at man er i stand til at producere biler i høj volumen.Tesla har modtaget over en halv million forudbestillinger af Model 3, og virksomheden har stillet i udsigt, at den i december vil være i stand til at producere 20.000 udgaver Model 3 om måneden og 500.000 om året ved udgangen af 2018.Elon Musk varslede allerede tidligere på sommeren, at Tesla i den kommende tid vil befinde sig i "et produktionshelvede".Noget som for nylig blev bekræftet af den amerikanske avis Wall Street Journal , der rapporertede at Tesla stadigvæk producerer store dele af Model 3 i hånden, fordi virksomheden avancerede produktionsanlæg endnu ikke står færdig.