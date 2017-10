Russiske hackere anholdt i Danmark: Tømte hæveautomater for millionbeløb i kontanter

En gruppe russiske it-kriminelle har tilsyneladende turneret rundt i Danmark og hacket bankers hæveautomater.

Københavns Politi har anholdt en gruppe russiske mænd, der angiveligt har hacket danske hæveautomater og fået dem til at sprøjte penge ud.Det skriver Ekstra Bladet.De fire russiske mænd blev anholdt i en udlejningsbil tæt på Rådhuspladsen i København med 960.000 kroner i kontanter, og de er mistænkt for i alt at have stjålet mere end 1,4 millioner kroner.Udover det store kontantbeløb var de fire mænd også i besiddelse af termisk værktøj og elektronik, som Politiet mener har været brugt til hacking.Russerne er mistænkt for at have tømt en hæveautomat på Amagerbrogade for 608.000 kroner, ligesom de også skal have angrebet to automater i Jylland med et udbytte på 816.000 kroner.Det er endnu uklart, hvad hackerne præcis har gjort, men ifølge sigtelsen skal de have brugt termisk værktøj til at skære et lille hul i hæveautomaternes panel ved siden af tastaturet.Herefter skal de have forbundet automatens ledninger til medbragt elektronik og gennemført angrebet.Sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab har tidligere beskrevet, at en lignende metode har været brugt i Rusland og rundt omkring i Europa.Hackerangreb på pengeautomater er ikke noget nyt fænomen, men det er første gang, vi ser det i Danmark.Tilbage i 2014 kunne Computerworld fortælle, at hackere var begyndt at installere malware på hæveautomater med aldrende software. Dengang kørte omkring 95 procent af verdens hæveautomater Windows XP.