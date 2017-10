Live fra Retten i Glostrup: Det skete der tirsdag på første retssag i Atea-bestikkelsessagen

Computerworld sidder med live i retssalen i Glostrup, hvor bestikkelsessagen om Region Sjælland og Atea skydes i gang

Annonce:



Tirsdag er dagen for den største omgang af sager i, hvad der kaldes en af Danmarkshistoriens største bestikkelsessager.Her skal tre tidligere topchefer i Region Sjælland for retten.De er tiltalt for at have modtaget dyre rejser og middage af fire tidligere Atea-chefer. De dyre varer skal være betalt med penge, som Region Sjælland havde til gode hos Atea.Du kan læse mere om sagens kerne her:Ligeledes kan du læse hele oversigten her: Rejser, middage og computere for hundredtusinder: Her er alle “gaverne” i den store bestikkelsessag