Danske it-chefer har talt: Medarbejderne er den største trussel mod sikkerheden

Kreditbureauet Equifax mistede en milliard dollars i markedsværdi i løbet af få minutter, da det kom frem, at hackere har haft adgang til virksomhedens data.

Den største it-trussel mod danske virksomheder er hverken ransomware, phishing eller statsstøttede hackergrupper.Det er virksomhedens egne medarbejdere.I en ny undersøgelse som Voxmeter har lavet for Atea og IBM har 200 it-ansvarlige fra danske virksomheder med mere end 50 medarbejdere svaret på, hvad de ser som de største it-udfordringerOg på sikkerhedsområdet er der ingen tvivl.Hele 34 procent ser medarbejderne som den største trussel mod virksomhedens it-sikkerhed – til sammenligning har kun 20 og 24 procent svaret henholdsvis ”ramsomware” og ”hackere”.En KMD-undersøgelse viste sidste år det samme mønster, og de fleste hackerangreb på virksomheder foregår da også via emails til medarbejdere, der blot skal klikke på en ondsindet fil, før skaden er sket.I maj måned fortalte en kommunal it-chef i Computerworld om, hvordan hans kommune hver dag bombarderes af ransomware-angreb på email målrettet netop de almene medarbejdere.Et mere alvorligt eksempel var Se og Hør-sagen, hvor en Nets-ansat solgte fortrolige oplysninger om kendte danskere til tabloid-mediet Se og Hør.Undersøgelsens resultater afslører også, at sikkerhed er rykket højere op på it-dagsordenen.74,5 procent af de adspurgte it-ansvarlige svarer, at it-sikkerhed i høj eller meget høj grad er afgørende for forretningen, og det måske ikke så overraskende i lyset af de angreb, der har ramt virksomheder over hele verden i de seneste år.Udgifterne er til at tage og føle på, og blandt andet har Mærsk vurderet, at Petya-angrebet ender med at koste virksomheden omkring to milliarder kroner.I det seneste eksempel er det amerikanske kreditbureau Equifax netop blevet genstand for historiens største gruppesøgsmål, og både virksomhedens CSO og CEO har forladt virksomheden.