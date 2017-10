Morgen-briefing: Elektronikkæde åbner nye butikker til salg af brugt elektronik / Netcompany-boss: Vi skriger på arbejdskraft / Uber ‘holder pause’ i Norge

Elektronikkæde åbner nye butikker til salg af brugt elektronik. Netcompany-boss: Vi skriger på arbejdskraft. Uber ‘holder pause’ i Norge. Direktør: It-sikkerhed handler ikke længere kun om teknik. I dag begynder den store Atea-sag.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Elektronikkæden Blue City åbner syv nye forretninger til næste år, skriver Børsen. Kæden har i dag i fem butikker, som sælger brugt elektronik, som Blue City har opkøbt, reparereret og klargjort til salg.“Vi har underskrevet et lejemål på et butikslokale i Odense, og vi er også på vej i Aalborg. Så vi har nået to af syv nye butikker. Vi havde håbet at nå tre i år, men det kommer nok ikke til at ske,” siger direktør Søren Hellmann til avisen.Danske it-virksomheder skriver på arbejdskraft i en grad, der gør, at Danmark bør åbne døren for europæiske arbejdskraft frem for at skabe forhindringer.Det mener Netcompany-direktør André Rogaczewski til Børsen. Han mener, at det ‘er helt forfejlet’ at begynde at diskustere arbejdskraftens fri bevægelighed, da det ifølge ham er ‘en af de væsentlige grundpiller i at skabe et fredeligt Europa.’Desuden har virksomhederne brug for folk lige nu.“Vi har brug for arbejdskraft lige nu, og hvis vi tager de seneste 15-17 år, så havde vi aldrig kunnet skabe det Danmark, der er væsentligt rigere end for 20 år siden, hvis ikke vi havde haft adgang til europæiske arbejdskraft. Det er også den situation, vi står i nu, og jeg tror ikke helt, at folk har forstået, hvor det er, vi er. Vi skriger på arbejdskraft,” siger han til avisen.Den kontroversielle kørselstjeneste Uber har besluttet sig for at holde pause på ubestemt tid fra sine aktiviteter i Norge.Det sker ifølge en meddelelse, fordi Uber ønsker at ‘signalere, at vi ønsker at blive reguleret,’ som det hedder.Der har - som andre steder - været heftig diskussion om tjenesten i Norge, hvor den etablerede taxaindustri har blæst til kamp.Norges Taxiforbund mener, at Ubers beslutning om pausen blot er et spil for galleriet, som skal presse den norske regering til at give grønt lys.Uber er under pres i en række lande og har blandt andet trukket sig ud af Danmark, er blevet forbudt i London og er på hold i Canada.It-sikkerhed er ikke længere et spørgsmål om teknologi, men handler i høj grad om en vedholdende indsats blandt alle medarbejdere - også på direktions- og bestyrelsesniveau.“Alle, fra receptionisen til bestyrelsesformanden, skal vide, hvad det her handler om. For alle kan blive påvirket, afhængigt af, hvordan de it-kriminelle sniger sig ind,” siger østrigeren Walter H. Bohmayr, der er chef for it-sikkerhedsområdet i Boston Consulting Group, til Finans Ifølge ham tror virksomheds-ledelserne ofte, at virksomhederne er sikre, hvis de har en dygtig it-direktør eller sikkerhedschef. Men det er forkert.“Cybersikkerhed handler om alle afdelinger,” påpeger han.Klokken 09:00 i dag slår Retten i Glostrup dørene op for den første af i alt 32 berammede retsdage i hovedsagen i den såkaldte Atea-sag, hvor en række personer er tiltalt for at have modtaget bestikkelse i forbindelse med indkøb af it-udstyr i forskelligt omfang.I den kommende tid skal tiltalerne mod tre tidligere ledere i Region Sjælland samt tidligere Atea-chefer behandles.Indtil videre er 13 personer ud af i alt 60 sigtede blevet kendt skyldige i at have modtaget bestikkelse, mens blot to er blevet frikendt.De tre tidligere regions-chefer er tiltalt for at have modtaget blandt andet rejser og computere fra Atea i ‘smørelse.’Computerworld dækker dagens retsmøde ‘live’, så du kan følge med i udviklingen.