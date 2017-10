Østre Landsret afviser anklager fra tiltalte i Atea-sagen om, at dommer skulle være inhabil i kommende sag om bestikkelse.

Tiltalte i Atea-sagen har forsøgt at fjerne dommer

Dommer i en af de større retsager i forbindelse med Atea-sagen afviser at være inhabil, efter to af de tiltalte har forsøgt at få hende skiftet ud. Dommeren bakkes, op af Østre Landsret.

Efter en sommer, hvor der faldt dom i en række af de mindre sager, er det nu blevet tid til, at der i efteråret skal træffes afgørelse i de større sager, der omhandler eventuel bestikkelse i form af dyre Formel 1-rejser, restaurantbesøg og hotelovernatninger.



Men op til de større sager, der begynder i dag, har to af de tiltalte forsøgt at få udskiftet en af de dommere, der skal dømme i sagerne på grund af det de kalder inhabilitet. Det skriver Ritzau.



Beskyldningerne kommer efter dommer Nanna Blach tidligere på året har behandlet sager med seks tiltalte i mindre sager om bestikkelse i det store sagskompleks.



Derfor mener to af de tiltalte, at dommer Nanna Blach har taget stilling til sagen og dermed er inhabil.



Det afviser hun dog fuldstændigt.







"Der er ikke "omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om min fuldstændige upartiskhed", skriver Nanna Blach i følge Ritzau i en kendelse. Anklagerne om inhabilitet bliver da også afvist af Østre Landsret, der bakker Nanna Blach op. HER.



