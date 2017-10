Retten ophæver navneforbuddet i Atea-sagen: Her er de syv tiltalte

Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job. Der er nedlagt navneforbud, så vi kan her ikke nævne deres navne, men en række af de sigtede har i en periode siddet varetægtsfængslet. Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på. Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea. Kort tid efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet. Det skete i januar 2015, og det kan du læse mere om her: Atea-veteraner går sammen i nyt selskab - vil på storhugst blandt Ateas kunder . 3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart. Det kan du læse mere om her: Region Sjælland annullerede stor it-kontrakt kort før anholdelser. Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud. Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, konto 2840. Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto. Hemmelige lydoptagelser har afsløret, at Region Sjælland sikkert ikke har været den eneste Atea-kunde, som har haft en særlig aftale om at kunne trække på en intern Atea-konto. Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage. Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.



Rene Clausens udbytte er ifølge anklageskriftet også det største på hele 393.932 kroner.

: Tidligere it-chef i Region Sjælland. Har tidligere været kåret til Årets CIO i 2009 og har desuden været it-direktør i Rigspolitiet.Tiltalt for at have modtaget tur til Dubai i 2014 og tur til Las Vegas i 2009. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.Dubai-turen i 2014 kostede op imod 400.000 kroner for syv dage, og her skulle Michael Steen Hansen sammen med Rene Clausen og daværende topledere hos Atea, Claus Haugesen, Peter Trans og Carsten Ritzau, havde benyttet rejsen til at etablere samhandel om et udbud på en halv milliard kroner med 3A-it, et selskab de tre Atea-chefer senere stifter.Et udbud som 3A-it også senere vinder.Han er desuden tiltalt for sammen med Rene Clausen at have spist på dyre restauranter sammen med salgschef Per Juul Andersen for penge, som regionen havde til gode hos Atea.: Tidligere it-direktør i Region Sjælland og it-chef i Rigspolitiet, hvorfra han blev fyret.Tiltalt for at have modtaget tur til Dubai 2012 samt restaurantbesøg i 2011. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.Michael Mølkær Jensen er den tilalte, der er nævnt i færrest forhold.: Tidligere salgsdirektør i Atea og en af folkene bag 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.Carsten Ritzau har blandt andet deltaget på en rejse til Dubai i november 2014 samt spist på Søllerød Kro for penge, som Region Sjælland havde til gode hos Atea.Tidligere koncernchef i Atea og desuden tidligere direktør i 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.Claus Hougesen var også med på Dubai-turen i 2014, hvor Region Sjælland ufrivilligt endte med at betale for 256.000 kroner af turens 400.000 kroner store regning.Han er også tiltalt for at have rejst med på en tidligere Dubai-rejse, hvor han har fået regionen til at betale sine udgifter.Tidligere salgschef Atea. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.Per Juul Andersen har gentagne gange inviteret Rene Clausen på eksklusive restauranter i københavnsområdet og ladet Region Sjælland betale via en særlig konto, der indeholde penge, som regionen havde til gode hos Atea.Han har også gentagne gange været på rejse til Las vegas, hvor han har ladet regionen ufrivilligt betale for sin deltagelse og private udgifter.: Tidligere administrerende direktør for Atea og en af folkene bag 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.Han er blandt andet tiltalt for at have tilbudt og rejst med på rejsen til Dubai i 2014 med Regionens chefer, for at fremme salg mellem Atea og regionen og etablere en fremtidig samhandel med 3A-it, lyder det fra anklageskriftet.Navneforbuddet blev faktisk ophævet allerede til det første retsmøde af i alt 32 møder i Byretten i Glostrup tirsdag. Men her valgte de tiltaltes forsvarere at kære ophævelsen til Østre Landsret.Den slags har såkaldt ‘opsættende virkning,’ hvilket betyder, at navneforbuddet trods ophævelsen gælder, indtil Østre Landsret har taget stilling til det.Det har landsretten altså nu.Et navneforbud har til hensigt at beskytte de tiltalte mod ‘unødvendigt krænkelse,’ som det hedder i Retsplejelovens §31 - som du finder her Til gengæld fremgår det også tydeligt af loven, at det skal tale imodnedlæggelse af et navneforbud, hvis en tiltalt har ‘indtaget en stilling, som i forhold til offentligheden er særligt betroet.’Også Atea som selskab er tiltalt.De syv tiltalte nægter sig skyldige.