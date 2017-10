Nokia dropper ekstremt dyrt VR-kamera og fyrer 300 medarbejdere

Nokia dropper arbejdet med det stort anlagte VR-kamera, Ozo, og fyrer en tredjedel af de ansatte.

Bare to år efter lanceringen har Nokia nu valgt at droppe videreudviklingen af det højt profilerede VR-kamera, der går under navnet Ozo.Virtual reality-markedet udvikler sig langsommere, end Nokia havde regnet med, og derfor stopper virksomheden al videreudvikling af Ozo og nedlægger 310 stillinger."VR-markedet udvikler sig langsommere end forventet, og derfor vil Nokia Technologies mindske sine investeringer og fokusere på muligheder for at licensere teknologi,” hedder det i en pressemeddelelse fra Nokia.Ozo-kameraet, der kan filme hele vejen rundt om sig selv, blev lanceret i 2015, og ideen var, at det blandt andet skulle give filminstruktører nye muligheder for at lave 360-graders-optagelser.Den oprindelige pris lød på 60.000 dollars, men den blev senere sat ned til 40.000.De 310 stillinger bliver skåret i Finland, England og USA.Nokia skriver i pressemeddelelsen, at man vil opretholde sine forpligtelser overfor eksisterende Ozo-kunder uden at beskrive nærmere, hvad det betyder.