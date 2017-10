Disse virksomheder vil danske it-folk helst arbejde for: Se de mest attraktive arbejdspladser

Danske it-professionelle holder fast i favoritterne, men uden for listens top sker der store spring. Danske it-arbejdspladser buldrer frem, mens amerikanerne er på retræte.

Virksomheder med dansk islæt er blevet mere populære arbejdspladser for danske it-professionelle alt i mens flere store og hæderkronede amerikanske af slagsen ikke er ligeså attraktive som tidligere.Det viser en rapport fra Universum, der netop er udkommet onsdag morgen.Resultaterne bygger på en undersøgelse med besvarelser fra 677 personer med en it-uddannelse og i gennemsnit mellem seks og syv års erhvervserfaring.Undersøgelsen tager årligt pulsen på, hvad der tænder de danske it-professionelle og her vægter "et dynamisk arbejdsmiljø", "forventning om høj fremtidig indkomst", dygtige ledere, innovation og attraktive produkter højt.I toppen af listen over, hvor de danske it-professionelle gerne vil arbejde, er der ikke sket meget siden listen sidst udkom.Faktisk er der kun en enkelt udskiftning i Top 5. På femtepladsen er amerikanske Blizzard kommet til på bekostning af insulinfænomenet fra Bagsværd, Novo Nordisk, men ellers ligger de fire forreste fuldstændigt fast.På førstepladsen finder vi gigantiske Google, der også her indtager herredømmet skarpt forfulgt af de to andre amerikanske sværvægtere Apple og Microsoft.Dog har danske Lego klemt sig ind på en flot andenplads og indtager dermed som eneste danske virksomhed en plads blandt den amerikanske elite i toppen af listen over, hvad de danske it-folk mener, er de mest attraktive virksomheder.Selvom de øverste pladser er domineret af tunge amerikanske it-klenodier, så ændrer det ikke på, at der er flere danske it-arbejdspladser, der tager afgørende spring op ad listen i år.Blandt de fem virksomheder, der har taget de største spring opad listen, finder vi primært danske selskaber.Den absolutte topscorer er Københavns Universitet, men kigger man ud i det private erhvervsliv, så vil man se, at store danske virksomheder som SimCorp og BEC er blevet mere populære end tidligere.Begge virksomheder rykker således ni pladser op ad listen målt i forhold til sidste år skarpt forfulgt af norske visma og tyske Siemens.Mens flere danske virksomheder driver op ad listen, så står det anderledes til for de amerikanske af slagsen.I toppen af listen dominerer de store amerikanske virksomheder ganske vidst, men flere af de andre legendariske virksomheder taber for alvor fart målt i forhold til sidste år.Således afslører Universums undersøgelse, at de 677 danske it-professionelle ikke har meget fidus til tidligere stormagter som Dell og Oracle.Amerikanerne falder henholdsvis 11 og 17 pladser tilbage på årets liste over, hvad it-professionelle mener er de mest attraktive virksomheder.Ergo kan begge virksomheder, der er i popularitetsmæssigt bakgear, konstatere, at der er endnu længere op til de store drenge i top fem end der var sidste år.